Una de las situaciones que más pueden incomodar a alguien es estar apurado en la calle porque se va a llegar tarde al trabajo y que el hombre que está delante tuyo vaya a paso lento o algunas parejas tienen problemas porque uno de los dos siempre se queda atrás mientras que el otro avanzó mucho más rápido. Teniendo en cuenta que esto es muy común y que cada individuo tiene una manera única de desplazarse, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de las personas que caminan despacio y con las manos en la espalda. Los expertos llegaron a la conclusión de que esta postura tiene diversas interpretaciones sobre el estado de ánimo y la personalidad del protagonista, pero que refleja calma y seguridad. Aquí te doy más detalles.

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Este simple acto forma parte del lenguaje corporal capaz revelar datos interesantes de nuestra personalidad o cómo se encuentra nuestro estado emocional y mental. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué dice la psicología de las personas que caminan lento y con las manos en la espalda?

Caminar lento y con las manos en la espalda suele reflejar introspección, calma y seguridad. Al ocultar las manos (zonas vulnerables), el cerebro se enfoca en el interior y facilita la concentración; sin embargo, el significado exacto varía según la postura y el contexto, pero en general da una idea de que la persona está inclinada a la reflexión (pensando profundamente, analizando su entorno o en un estado de serenidad), también que tienen autoridad y control ya que si se le suma una postura erguida está proyectando liderazgo y confianza en uno mismo. Por último, es una señala de vulnerabilidad o timidez al ser un gesto de autoprotección por inseguridad o nerviosismo.

Según el psicólogo Rodrigo Pérez, experto en lenguaje no verbal y autor de la Guía del Lenguaje Corporal, caminar con las manos unidas en la espalda es un gesto que transmite autoconfianza y una actitud reflexiva.

Esta es una pose muy singular que se visualiza en muchas personas que transitan por las distintas calles y se ha normalizado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué rasgos comunes comparten las personas que caminan lento y con las manos en la espalda?

El caminar con las manos en la espalda está muy relacionado a la autoconfianza y la autoridad, además de ser una postura vinculada al liderazgo. Si la persona va con el pecho hacia adelante y la mirada hacia arriba, entonces irradia confianza, autocontrol y control del espacio que la rodea.

En un contexto más relajado, entonces el hombre o mujer está cómodo y seguro y también es un rasgo característico de la concentración y la introspección, de quienes están inmersos en sus pensamientos.

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