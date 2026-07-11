¿Eres de los que no pueden quedarse quietos al atender una llamada? Existen personas que tienen la costumbre bien marcada de caminar por la casa mientras se mantiene una comunicación por teléfono. Aunque te parezca increíble, este comportamiento ha sido analizado por los expertos en psicología , obteniendo resultados interesantes. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Qué dice la psicología sobre las personas que caminan por la casa mientras atienden una llamada

Existe una perspectiva interesante ofrecida por la Universidad de Granada al señalar que una actividad motora —tal como caminar— tiene la capacidad para retener la información en nuestra mente, lo que facilita recordar datos clave mientras conversamos.

Entonces, cuando un individuo decide desplazarse mientras atiende una llamada presenta una mejor concentración, organiza mejor sus ideas y expresa con mayor claridad sus palabras. Es como si se tratase de una mecanismo que ayuda a hablar fluidamente.

Esta conducta es visible en profesores o directivos con experiencia en exponer delante de un público, quienes frecuentemente caminan o se mueven con naturalidad mientras expresan sus ideas.

Esta acción permite que la persona se concentre mejor y organice mejor sus ideas para responder. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Desde otra perspectiva, el Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP) precisa que desplazarse por el hogar mientras conversa vía móvil se trata de una medida que ayuda a autorregular las emociones, ya que contribuye a liberar tensiones e incrementar la confianza durante los diálogos telefónicos.

“La acción de caminar, dar vueltas o incluso de balancearse se asocia con la búsqueda de un estado interno de calma que permita mantener el hilo de la conversación”, indica la entidad citada.

Desplazarse mientras se atiende una llamada permite que la persona fomente su creatividad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por su parte, la psicóloga integrativa Elena Daprá cuenta al sitio Telva que dicho comportamiento suele favorecer un pensamiento más flexible; es más, permite que quien lo pone en práctica encuentre soluciones a problemas o genere ideas nuevas. Por lo tanto, se fomenta la creatividad.

Lejos de ser un simple hábito, el hecho de caminar durante una conversación telefónica puede tratarse de un mecanismo para mejorar el enfoque mental, reducir el estrés y procesar mejor las ideas.

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