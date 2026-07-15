De seguro te ha pasado que cuando estás por la calle con tus compañeros de trabajo tras almorzar siempre hay uno que lleva la delantera por la velocidad de sus pasos o que te cuesta ir al mismo ritmo que tu pareja porque siempre avanza más veloz que tú. Esta situación es muy habitual en hombres y mujeres y por eso la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas caminan rápido aunque no estén apuradas. Los expertos coincidieron en que se trata de individuos con personalidad enérgica y características muy marcadas. Aquí te lo explico al detalle.

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¿Qué significa para la psicología que las personas caminen rápido aunque no estén apuradas?

Caminar rápido sin tener prisa suele reflejar una personalidad enérgica, orientada a metas y proactiva. Estas personas no soportan perder el tiempo y buscan eficiencia. Sin embargo, también puede ser una manifestación física de ansiedad latente, autoexigencia o una necesidad inconsciente de liberar estrés y controlar su entorno.

La psicología sugiere que caminar rápido sin tener prisa puede estar relacionado con varios factores internos y externos. (Foto: miniseries / iStock)

Los investigadores destacan que la velocidad al caminar también puede reflejar el funcionamiento general del organismo y permite comprender que se trata de un individuo que está orientado a la acción y con mayor disposición a mantenerse activos, a tomar decisiones con rapidez y proyectar mayor confianza.

También puede reflejar una personalidad orientada a objetivos y con tendencia al estrés, por lo que los expertos recomiendan bajar el ritmo en momentos de descanso para mejorar la conexión con el entorno y reducir la tensión o ansiedad.

Según expertos, quienes caminan con paso firme y veloz suelen tener altos niveles de energía, impaciencia o necesidad de productividad constante. (Foto: Nikada / iStock)

¿Qué rasgos comparten las personas que caminan rápido aunque no estén apuradas?

Los psicólogos asocian este hábito con varios rasgos específicos:

Orientación al logro: tienen una mente enfocada en objetivos y tienden a planificar constantemente.

tienen una mente enfocada en objetivos y tienden a planificar constantemente. Seguridad proyectada: suelen percibirse como personas más seguras de sí mismas, resolutivas y con capacidad de liderazgo.

suelen percibirse como personas más seguras de sí mismas, resolutivas y con capacidad de liderazgo. Impaciencia: suelen tener una menor tolerancia a la lentitud de los demás o al aburrimiento.

suelen tener una menor tolerancia a la lentitud de los demás o al aburrimiento. Hiperactivación: en algunos casos, caminar deprisa es una forma de mantener el sistema nervioso en movimiento para quemar energía o canalizar tensiones.

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