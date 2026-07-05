Muchas personas tienen la costumbre de cantar cuando realizan cualquier actividad diaria; es como si se tratase de su manera de entretenerse ante tareas aburridas o pesadas. Parece una simple acción recreativa, pero los expertos en psicología señalan que tiene un significado profundo. ¿Qué revela esta ciencia sobre este comportamiento? Conoce la respuesta en el siguiente artículo informativo.

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Es posible que estés identificado con este hábito, ya sea mientras limpies tu hogar, laves tu ropa o estés cocinando. No paras de cantar a volumen alto tus canciones favoritas.

En ese preciso momento sientes que despertaste una intensa sensación de felicidad. Lo más llamativo de este fenómeno es que al realizar tus responsabilidades no sientes aburrimiento; al contrario, le pones más entusiasmo.

Aunque te parezca llamativo, este hábito suele revelar muchos rasgos de tu estado emocional o personalidad, ya que distintos especialistas han realizado estudios al respecto, obteniendo resultados más que interesantes.

Muchas personas suelen cantar con euforia cuando escuchan su canción favorita. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que cantan al realizar actividades

En un artículo redactado para Psicología y Mente , Arturo Torres, psicólogo de la Universitat de Barcelona, señala que dicha actividad ocasiona que se liberen endorfinas, capaces de producir euforia en cuestión de segundos.

Estas hormonas —junto a la acción de ejercitar los músculos que facilitan el canto— producen relajación y satisfacción; por lo tanto, permiten que la persona pueda liberarse de las distintas preocupaciones que tuvo a lo largo de su día.

Otros especialistas en salud mental destacan que quienes acostumbran a cantar mientras realizan una responsabilidad intentan manejar sus emociones, especialmente cuando consideran que la ansiedad, el cansancio mental o la sobrecarga emocional están inundando su interior.

Dicha afirmación tiene coincidencia con las investigaciones realizadas por la Universidad de Frankfurt. La casa de estudios citada explicó que usar la voz de manera expresiva ayuda a regular el sistema nervioso, lo que permite recuperar la sensación de control .

Cantar ayuda a despejar las preocupaciones y los malos momentos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué beneficios aporta el canto en un ser humano

El portal World Economic Forum puntualiza que el canto es una práctica que involucra el aprendizaje y la retención de datos musicales, un ejercicio que favorece la estimulación cerebral y colabora activamente en la prevención del deterioro de las funciones de la mente.

Además, la simple acción de cantar también ayuda a mejorar la salud de los pulmones y los problemas con el habla, tales como la tartamudez y la afasia.

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