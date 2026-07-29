En días donde muchos aspectos de la vida cambian, hay vínculos que se redefinen, otros se transforman y el estrés se apodera de muchos por las responsabilidades diarias en el trabajo o la familia, hay momentos que lo pueden modificar todo. Y es que cuidar el bienestar emocional se vuelve una prioridad para mantener una buena calidad de vida y proteger la salud física. ¿Te has puesto a pensar en lo importante que son las relaciones afectivas y los momentos compartidos con la persona que más quieres? La psicología analizó el fuerte impacto que tiene el compartir emociones positivas con la pareja y los expertos coinciden en que esto mejora la salud mental y estabilidad. Aquí te cuento lo que explican los expertos.

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¿Qué dice la psicología sobre compartir emociones positivas con la pareja?

La psicología indica que compartir emociones positivas con la pareja fortalece el vínculo afectivo, reduce el estrés físico y aumenta la estabilidad de la relación. Este hábito genera una sincronía emocional que beneficia la salud mental y física de ambos. Además, reduce la hormona del estrés cortisol, incluso en quienes no están en relaciones muy satisfactorias.

La investigadora de emociones positivas Barbara Fredrickson explicó en Psychology Today que “la positividad expande nuestros corazones y nos alienta a tender la mano y conectarnos con los demás fortaleciendo recursos psicológicos y sociales duraderos”, además, “fomenta el ajuste saludable de las relaciones durante los períodos crónicamente estresantes que amenazan las relaciones románticas”.

Su última investigación en el Journal of Personality and Social Psychology sugiere que ambas personas deben practicar la positividad en una relación, pero la buena noticia es que incluso si solo una persona lo hace, pueden difundir su positividad a su pareja y su pareja puede contagiarse.

Compartir emociones positivas con la pareja es bueno para la salud. (Foto: Anna Pou / Pexels)

¿Por qué es importante compartir emociones positivas con la pareja?

Desde la Asociación Estadounidense de Psicología detallan que compartir momentos felices con la pareja puede ser beneficioso para la salud de las personas mayores, ya que reduce el nivel de la hormona del estrés, el cortisol, en sus cuerpos. Así lo destaca un investigación publicada por esta institución.

“Sabemos, gracias a numerosas investigaciones, que las emociones positivas como la felicidad, la alegría, el amor y la emoción son buenas para nuestra salud; incluso se las ha relacionado con una mayor longevidad. Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones analizan las emociones de las personas como si ocurrieran de forma aislada (…) En la vida real, sin embargo, nuestras emociones positivas más intensas suelen surgir cuando nos conectamos con otra persona. Queríamos comprender con qué frecuencia las parejas mayores comparten momentos emocionales positivos en su vida cotidiana y si estos momentos compartidos afectan al cuerpo de manera significativa”, afirmó la autora principal del estudio, Tomiko Yoneda, doctora de la Universidad de California Davis.

Reduce la hormona del estrés cortisol, incluso en parejas que no están en relaciones muy satisfactorias. (Foto: Keira Burton / Pexels)

La especialista agregó que “había algo singularmente poderoso en compartir esas emociones positivas. Y lo que es aún más emocionante, encontramos indicios de que estos momentos positivos compartidos tienen efectos duraderos. Cuando las parejas se sentían bien juntas, sus niveles de cortisol se mantenían más bajos más tarde ese día. Esto sugiere que experimentar emociones positivas en compañía podría ayudar al cuerpo a mantenerse más tranquilo con el tiempo”.

Beneficios psicológicos y físicos:

Reducción del estrés: disminuyen los niveles de cortisol (la hormona del estrés) cuando se experimenta felicidad en compañía.

Mayor conexión: se construye un espacio de seguridad emocional y confianza mutua que supera los momentos difíciles.

Bienestar compartido: validar y celebrar los momentos alegres del otro refuerza el afecto y la intimidad a largo plazo.

Impacto en la relación:

Resiliencia: funciona como un recurso protector para afrontar problemas futuros.

Sintonía afectiva: mejora la comunicación y la empatía en el día a día.

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