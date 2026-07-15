Mientras hay adultos que recuerdan su infancia como una etapa llena de amor, aplausos y elogios por cada logro alcanzado en el colegio o deporte, también están los que no atesoran buenos momentos y aprendieron a avanzar sin reconocimientos. Ante esto, la psicología se encargó de analizar qué significa que algunas personas crecieran sin muchos cumplidos y el impacto que esto tiene en su vida actual. Los expertos coinciden en que se trata de individuos que se volvieron autosuficientes y desarrollaron una fuerte validación interna, pero no es lo único. Hoy te explico lo que afirman por si sientes que es tu caso o alguien cercano a ti posee estas características.

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¿Qué dice la psicología de las personas que crecieron sin muchos cumplidos?

La psicología señala que quienes crecieron con pocos cumplidos desarrollan una fuerte validación interna y autosuficiencia. Al no recibir reconocimiento externo de niños, aprenden a medirse con sus propios criterios. Aunque esto les vuelve muy independientes, suelen lidiar con la autocrítica, el síndrome del impostor y la incomodidad al recibir afecto o halagos.

Aquellas personas que se criaron en un entorno sin elogios tienden a formar una autovalidación como mecanismo de defensa. (Foto: Liubomyr Vorona / iStock)

Estas personas muchas veces no saben qué hacer cuando reciben elogios y hasta se sienten incómodas o desvían la mirada. Y es que aprendieron a que cualquier cumplido debe ser neutralizado rápidamente.

Diversos estudios señalan que si una persona creció recibiendo reconocimiento de forma constante, su cerebro aprende que la validación externa es una señal de recompensa fiable; sin embargo, si alguien creció con pocos cumplidos o con reconocimiento inconsistente, el cerebro desarrolla otra estrategia que es buscar la recompensa hacia dentro por lo que no necesita que alguien le diga que hizo algo bien para saber que así fue.

La psicología dice que las personas que crecieron sin muchos elogios pueden tener dificultades para recibir halagos en la adultez. (Foto: Milan Markovic / iStock)

¿Qué caracteriza a las personas que crecieron sin muchos cumplidos?

Crecer sin refuerzo positivo frecuente moldea la personalidad y las relaciones de formas muy específicas:

Relación compleja con los halagos: al no haber aprendido ese lenguaje emocional de pequeños, los adultos tienden a minimizar, desviar o desconfiar de los cumplidos, sintiendo que no los merecen.

al no haber aprendido ese lenguaje emocional de pequeños, los adultos tienden a minimizar, desviar o desconfiar de los cumplidos, sintiendo que no los merecen. Autosuficiencia extrema: su autonomía es alta porque, ante la falta de apoyo temprano, aprendieron que solo pueden contar consigo mismos. Esto puede hacer que les cueste pedir ayuda o mostrarse vulnerables.

su autonomía es alta porque, ante la falta de apoyo temprano, aprendieron que solo pueden contar consigo mismos. Esto puede hacer que les cueste pedir ayuda o mostrarse vulnerables. Búsqueda constante de validación: es común una autocrítica severa. Dudan si lo que hacen es suficiente y suelen esforzarse al máximo para convencerse de su propio valor.

es común una autocrítica severa. Dudan si lo que hacen es suficiente y suelen esforzarse al máximo para convencerse de su propio valor. Dificultades para recibir afecto: esta autosuficiencia puede actuar como un mecanismo de defensa que dificulta aceptar muestras de cariño sinceras.

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