Mientras algunas personas no esperan a que enfríe un poco y disfrutan de su sabor apenas lo sirven totalmente caliente, también hay un grupo que no puede terminar de tomarlo por más que le encante. ¿Te has puesto a pensar por qué algunas personas dejan un sorbo de café en la taza? Este hábito es más común de lo que piensas y seguro te ha tocado experimentarlo con tus amigos, compañeros de trabajo o eres tú quien lo realiza. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás y las razones son diversas. Los expertos coindicen en que esto no se da por manía, sino por una reacción del cerebro frente a la bebida. Aquí te detallo de qué se trata.

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¿Qué significa para la psicología el dejar siempre el último sorbo de café?

Lo primero que debes saber es que no se trata de capricho, sino de cómo el cerebro interpreta ciertos cambios sensoriales en sabor, textura y temperatura de tu café.

Así lo explicó la armacéutica leonesa Elena Monje (@infarmarte) quien dijo que este hábito no se produce por falta de deseo de acabarlo o porque te haya parecido un mal producto desde el inicio, sino porque esas variaciones leves pueden modificar la sensación en boca y se vuelven señales que se interpretan como desagradables.

El café es la bebida favorita de muchos, pero no todos llegan a terminar toda la taza por diversos factores. (Foto: milorad kravic / iStock)

“No soy capaz de acabarme todo el café y siempre dejo un pequeño rastro en el fondo de la taza y no es que no tenga más sed o que no me guste la bebida, sino que no puedo tragarme lo último. Al principio pensé que era una manía mía, pero después de buscar mucha información esto tiene base psicológica. Hay algo en el fondo de la taza que me incomoda y puede ser el cambio de textura, de temperatura, de color, los sedimentos. Estos residuos activan circuitos cerebrales que están relacionados con la aversión al asco que es una emoción fundamental en la evolución humana para evitar enfermedades”, detalló la especialista.

Dejar el sorbo final no indica trastorno, sino que refleja límites sensoriales. (Foto: Ivant Weng Wai / iStock)

Entonces, muchas personas dejan el último sorbo por la reacción del sistema nervioso ante estas modificaciones y se conecta con la aversión al asco; es decir, una protección ante posibles sustancias que no aporte una buena experiencia.

Sobre esto agregó que “la aversión al asco está muy relacionada con el instinto de evitar contaminación, aunque no haya una amenaza real. Así que mi cerebro relaciona este último sorbo con algo indeseable o contaminado”.

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