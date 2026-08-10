Hay personas que dejan sus tareas para el final, lo cual puede interpretarse como pereza o irresponsabilidad, pero los expertos en psicología revelan una realidad distinta que te dejará más que sorprendido. Si bien dicha acción puede considerarse como el impulso necesario para cumplir con las responsabilidades, también existen otras conclusiones. Para descubrirlas, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: las personas que dependen mucho de sus padres en la etapa adulta están en búsqueda de aceptación

Quizás te identifiques con esta costumbre. Tienes distintas responsabilidades, tales como ordenar tu cuarto, presentar algún trabajo importante o hacer las compras de la semana, pero no lo realizas en ese instante; al contrario, consideras que aún sobra tiempo.

Conforme pasen las horas, te das cuenta que estás sobre la hora y, de manera instantánea, se activa un mecanismo que te permite realizar dicha actividad pendiente en breve tiempo, sin importar si el resultado sea positivo o negativo.

Esa actitud ha sido objeto de estudio por muchos investigadores para comprender exactamente cuáles son los rasgos de estas personas acostumbradas a dejar todo a último momento; los resultados han sido más que interesantes.

Estas personas recién realizan sus responsabilidades cuando descubren que el tiempo está en su contra. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que acostumbran a dejar todo a último momento

Para comenzar, distintos profesionales relacionan este comportamiento a la procrastinación, el cual consiste en retrasar las tareas u obligaciones de manera consciente o semi-inconsciente. En realidad, los expertos en psicología lo consideran un problema, ya que puede afectar el ritmo de vida —tanto como física y mental— de quien lo pone en práctica.

Pero no es lo único. Existen otros factores detrás de dejar todo a último momento que suelen ser llamativos. En un artículo redactado para el sitio Psicología y Mente , la psicóloga Ester Fernández explica que estas personas no son organizadas, ya que no se establecen horarios.

Como resultado, pueden padecer de estrés, ansiedad o, en el peor de los casos, depresión. No obstante, también existe una contraparte. Para Fernández, estos individuos les agrada conseguir motivación o buscan vivencias llamativas para realizar sus quehaceres.

Dejar las responsabilidades a último momento solo incrementa el estrés y la ansiedad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La profesional puntualiza que estas personas suelen acumular sus responsabilidades a último momento porque imaginan que, si cuentan con distintas responsabilidades a la vez, se sentirán entusiasmados y obtendrán resultados positivos.

Pese a esta intención, dejar pendientes solo incrementa la tensión, lo que eleva notablemente el riesgo de padecer saturación mental.

Otra causa de la procrastinación, según Ester Fernández, se debe al miedo de fracasar en las responsabilidades. La especialista en salud mental señala que existen individuos que tienden postergar sus quehaceres como un mecanismo de defensa ante la idea de que fallarán en su intento.

Cómo evitar la procrastinación

Para despegarte de este mal hábito, Capital Psicólogos puntualiza que es necesario dividir las tareas en partes más pequeñas, eliminar las distracciones, usar la técnica del “tiempo limitado” y, sobre todo, saber compensarte por el esfuerzo realizado.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .