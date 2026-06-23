Estar con la escoba en la mano recogiendo los pelos de la mascota para luego dejarla a un lado y pasar el trapo por la mesa, pero darte cuenta que no botaste la basura y dirigirte a la cocina para luego notar que tampoco terminaste de lavar los platos. Esta puede ser una escena cotidiana en tu día a día o en el de alguien muy cercano a ti. Y es que cada vez se hace más común que las personas dejen tareas inconclusas al mismo tiempo y esto no se debe a pereza o desorden, sino a una característica mental en especial. La respuesta la tiene la psicología y aquí te explico qué significa este hábito que se basa en la forma en la que se procesa la información.

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Para la psicología, estos hábitos no siempre reflejan desorganización. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué significa para la psicología que una persona deje varias tareas inconclusas?

Empezar a ordenar el cuarto, dejar el cajón abierto e irte al baño para limpiar, pero no terminar porque te llegó un mensaje al celular que te distrajo es algo normal, ya que los psicólogos explican que es la respuesta del cerebro buscando evitar la incomodidad de una labor asignándole prioridad a actividades más placenteras, lo que deriva en el clásico ciclo de postergación.

Esto se convierte en una respuesta emocional ante el estrés, la ansiedad o el miedo al fracaso, ya que si una tarea no puede realizarse de manera perfecta, se abandona inconscientemente para evitar el juicio de los demás o la autocrítica severa.

Además, es una forma de gestionar las emociones ya que las tareas que generan incertidumbre, aburrimiento o inseguridad son reemplazadas por acciones que brindan dopamina y alivio instantáneo como ponerte a ver televisión o revisar el celular.

Quienes acumulan tareas abiertas durante todo el día tienen una forma particular de procesar la información.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué caracteriza a las personas que dejan varias tareas sin terminar por empezar otras?

Los expertos en psicología recalcan que estos sucede porque la atención de toda persona detecta continuamente nuevos puntos de interés y la mente tiende a establecer conexiones rápidas entre distintos temas y actividades. Es por eso que parecen estar haciendo varias cosas al mismo tiempo ya que una tarea lleva a otra porque la mente establece relaciones permanentes entre objetos, proyectos y situaciones.

Sin embargo, no se trata de nada malo, ya que refleja una mente activa, curiosa y permanentemente interesada en descubrir nuevas conexiones.

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