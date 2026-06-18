Para muchos es la prueba más certera de que una persona está mintiendo u ocultando algo, pero la verdad es que tiene un significado más potente. Mientras que algunos parecen no prestar atención a lo que escuchan, otros se quedan pegados al celular mientras le están contando algo y unos cuantos prefieren alzar la voz cuando algo de lo dicho no les parece, hay quienes tienen un hábito muy marcado cuando están rodeados de otros. ¿Te has dado cuenta de qué tan seguido tu compañero del trabajo, pareja o amigo desvía la mirada mientras habla? Esto ha sido motivo de análisis por parte de la psicología y los expertos coinciden que tanto hombres como mujeres que lo practican no lo realizan solo por timidez, sino que activan un mecanismo de defensa por ansiedad. Aquí más detalles.

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¿Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar?

Para la psicología esto no tiene un único significado, y muy rara vez equivale solo a mentir, sino que se trata de una herramienta cognitiva o una señal cultural.

“Tendemos a interpretar la mirada desviada como una señal de incomodidad, inseguridad o incluso de algo que se intenta ocultar. Sin embargo, la investigación apunta en otra dirección”, asegura la psicóloga Olga Albaladejo en conversación con Cuerpomente para luego agregar que “las personas apartan la mirada con más frecuencia cuando tienen que responder preguntas complejas o realizar tareas cognitivamente exigentes”.

A veces desviamos los ojos no porque queramos alejarnos de la conversación, sino porque estamos intentando pensar mejor. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué hay detrás de desviar la mirada al hablar

Sobrecarga cognitiva: el cerebro desvía la vista para evitar la sobrecarga de estímulos visuales mientras piensa, recuerda un dato o busca la palabra exacta.

el cerebro desvía la vista para evitar la sobrecarga de estímulos visuales mientras piensa, recuerda un dato o busca la palabra exacta. Timidez o ansiedad social: apartar la vista es una estrategia inconsciente para reducir el estrés y la sensación de vulnerabilidad al sentirse expuesto.

apartar la vista es una estrategia inconsciente para reducir el estrés y la sensación de vulnerabilidad al sentirse expuesto. Gestión emocional: al hablar de temas íntimos o sensibles, mirar hacia otro lado ayuda a regular las emociones y a concentrarse en lo que se está sintiendo.

al hablar de temas íntimos o sensibles, mirar hacia otro lado ayuda a regular las emociones y a concentrarse en lo que se está sintiendo. Además, es importante entender que si alguien mira a la derecha o izquierda puede indicar que la persona está accediendo a la memoria visual/auditiva o estructurando un recuerdo.

También entra a tallar el lado emocional, ya que ciertas emociones pueden hacer que desviemos nuestra mirada cuando hablamos con otra persona, sobre todo si son dolorosas, vergonzosas o especialmente íntimas. “No porque estemos ocultando algo, sino porque el contacto visual aumenta la intensidad emocional de la interacción”.

Tendemos a interpretar la mirada desviada como una señal de incomodidad, inseguridad o incluso de algo que se intenta ocultar (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué se desvía la mirada para pensar mejor?

La psicóloga Olga Albaladejo tiene la respuesta: “cuando observamos un rostro estamos interpretando expresiones faciales, emociones, intenciones, señales sociales y expectativas de respuesta. Todo eso consume nuestros recursos cognitivos”, ya que mirar a otra persona requiere mucho más trabajo mental del que podemos imaginar. Entonces, apartar la mirada es una estrategia del cerebro para reducir temporalmente la cantidad de información que debe procesar para poder centrarse en otra tarea mental.

“Si además tenemos que recordar un dato, organizar una idea compleja o elegir cuidadosamente nuestras palabras, el cerebro necesita más esfuerzo, y tiene que priorizar. Por eso muchas personas miran hacia abajo, hacia un lado o incluso al vacío mientras intentan recordar algo o construyen una respuesta. No se están desconectando de la conversación, se están concentrando en ella”, asegura la experta.

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