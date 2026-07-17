En algunos casos se vuelve común escuchar a un amigo narrar que le brindó dinero a un conocido para cubrir una emergencia y pasaron los meses y este no regresó. Debido a situaciones como estas, hay quienes prefieren no ingresar a esta lista, mientras que otros aún mantienen la esperanza en las buenas costumbres y valores de los demás. En esta línea, la psicología se encargó de analizar qué significa que las personas sí devuelvan lo que piden prestado y que esto llegue en buen estado. Los expertos coinciden en que esto demuestra que el otro no solo es agradecido, sino que tiene responsabilidad afectiva. Aquí te explico más detalles.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que no disfrutan de los abrazos

¿Qué significa para la psicología que las personas devuelvan lo prestado y en buen estado?

Que ese libro que te costó tanto conseguir regrese sin las hojas dañadas, tu preciado táper hermético de vidrio bien lavado y sin romperse o que la taza que te pidió tu compañero de trabajo vuelva a tus manos totalmente limpia y sin rajaduras debería ser una constante; sin embargo, no todos actúa así o se preocupan por el buen gesto que se tuvo. Frente a esto, la psicología señala que las personas que sí devuelven las cosas en buen estado poseen una alta inteligencia emocional y responsabilidad afectiva. Su comportamiento demuestra gran empatía (consideran el valor del objeto para el otro), un fuerte sentido de la reciprocidad y un respeto profundo por los límites y la confianza interpersonal.

Cada favor devuelto u objeto entregado a tiempo fortalece una imagen de responsabilidad. (Foto: miodrag ignjatovic / iStock)

Los expertos también detallan que esto aumenta la confianza en la otra persona y demuestra también que es capaz de cerrar todos los compromisos que asume y no los deja pendientes y procuran devolver más de lo que recibieron como un auto con el tanque lleno o una olla acompañada de comida casera como una forma de expresar gratitud y respeto hacia quien brindó su ayuda.

Además, este gesto permite entender que son individuos que cuidan las pertenencias ajenas como si fueran más valiosas que las propias, son capaces de cumplir tanto las promesas grandes como las pequeñas y que hacen lo correcto incluso cuando nadie los está observando.

Uno de los rasgos más comunes de las personas confiables es que no dejan asuntos pendientes como devolver lo prestado. (Foto: korawat thatinchan / iStock)

¿Qué pilares psicológicos reflejan las personas que devuelvan lo prestado y en buen estado?

Gestión de la culpa y la ansiedad: evitan la disonancia cognitiva, es decir, el malestar mental que se genera cuando sus acciones contradicen sus valores éticos. No cargar con la “deuda” les da paz mental.

evitan la disonancia cognitiva, es decir, el malestar mental que se genera cuando sus acciones contradicen sus valores éticos. No cargar con la “deuda” les da paz mental. Respeto por la propiedad ajena: ven el objeto como una extensión del esfuerzo o cuidado de la otra persona, priorizando mantenerlo intacto tal como se lo entregaron.

ven el objeto como una extensión del esfuerzo o cuidado de la otra persona, priorizando mantenerlo intacto tal como se lo entregaron. Construcción de reputación: tienen una alta necesidad de validación social y aprecio, sabiendo que honrar su palabra les genera un capital social invaluable: la confianza.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí