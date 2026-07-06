Es muy común que, durante una reunión larga, tomemos un bolígrafo para comenzar a dibujar de manera inconsciente en cualquier papel. Parece que se trata de una simple distracción, pero los expertos en psicología revelan que esta acción funciona como un reflejo de nuestro mundo interior. ¿Qué dice esta ciencia al respecto? Para conocer más detalles sobre comportamiento, sigue leyendo este contenido informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: las personas que cantan mientras realizan actividades no solo lo hacen por diversión, sino que intentan liberar tensiones acumuladas

Mientras que unas personas suelen estar escuchando con atención cuando otros integrantes conversan, hay algunas que toman un papel y comienzan a realizar dibujos. A primera vista, se puede interpretar como una falta de respeto, ya que demuestra poco interés por escuchar lo que dialogan, pero necesariamente no es así.

A lo largo de los años, los especialistas en psicología se han dado el tiempo suficiente para realizar estudios sobre este comportamiento, obteniendo resultados interesantes al respecto.

Para los psicólogos, no se trata de una simple acción para evitar el aburrimiento. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que dibujan garabatos durante una conversación

Para los especialistas en psicología, es esencial diferenciar entre los dibujos temporales y los recurrentes. Se define a los primeros como ilustraciones que suelen ser del momento, mientras que los permanentes son aquellos diseños que se repiten cada vez que se tiene un papel.

En ciertas situaciones, el hábito suele aparecer cuando la persona siente que la conversación entre los participantes ya perdió interés o no es de su agrado. Entonces, intentan liberarse mentalmente de ese momento, pero físicamente aún sigue presentes.

Ahora, Melissa Meahde y Myran Fernan, psicólogas de la Universidad de Waterloo, consideran que este comportamiento se trata de un intento por reducir el estrés, pero también puede favorecer múltiples procesos cognitivos.

También puede ser un intento de reducir el estrés de la situación que está afrontando en el momento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Debes saber también que la estructura y el estilo de los dibujos que realizas de manera cotidiana suelen revelar tu estado de ánimo actual, según lo expuesto en las investigaciones del doctor Adrian Funharm de la University College London.

Por suponer, si acostumbras a realizar garabatos usando una fuerza controlada, puede entenderse que te sientes angustiado o brindas mucha importancia a los problemas que estás atravesando. En caso dibujes trazos en zigzag refleja impulsividad; es decir, sueles acumular tensiones que pueden ser liberados en cualquier momento.

Respecto a los garabatos curvos, demuestras ser más sensible ante las situaciones; tienes una mejor empatía con los demás y eres servicial en cualquier momento. Pese a estos resultados, no son indicadores suficientes para determinar la personalidad de una persona, es necesario la ejecución de más pruebas.

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