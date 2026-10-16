¿Eres una de esas personas que acostumbra a ir un restaurante y disfrutar de los distintos platos sin la compañía de alguien? Gran parte de la población relaciona este hábito con lo negativo, pues podría interpretarse como un ser tímido o poco sociable, pero no necesariamente tenga ese significado. En ese sentido, los expertos en psicología han realizado estudios para descubrir cuáles son los posibles rasgos que caracterizan a aquellos individuos que acostumbra a comer. Este artículo informativo te revelará cuáles son.

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Realizar acciones en solitario suele ser difícil para una gran cantidad de personas, pero se trata de un ejercicio sumamente recomendado por los profesionales de psicología. Si bien puede ser costar al principio, tiene resultados interesantes a largo plazo.

Comer a solas es una actividad sumamente recomendada por los profesionales de la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que disfrutan de comer solas

Los profesionales de la psicología afirman que pocas personas presentan el hábito de comer a solas, ya que les genera ansiedad o sienten temor al juicio ajeno. En términos simples, toman importancia a los comentarios emitidos por los demás con la finalidad de encajar socialmente.

Ese pensamiento les impide disfrutar de lo que realmente ofrece realizar distintas actividades en solitario. Por ejemplo, las investigaciones publicadas en el Journal of Consumer Research confirman que las experiencias individuales generan mucha más felicidad.

Eso no sería lo único; la psicóloga clínica Laura Fuster precisó que las personas acostumbradas a comer solas presentan una buena regulación emocional y una identidad sólida. Entonces, no necesitan la validación de otras para sentirse bien consigo mismas.

También confían plenamente en las decisiones que toman día a día. Tal como te comenté anteriormente, sentarse a comer solo(a) en una restaurante no suele ser fácil; por eso, aquellos que lo realizan tienen convicción en lo que piensan, demostrando que son firmes en sus palabras.

Otros rasgos planteados por Fuster es que estas personas enfrentan sus propios miedos y están dispuestos a asumir los resultados, sean positivos o negativos. No suele ndudar en lo que realizarán, pero analizan con precisión cada detalle.

Las personas acostumbradas a este hábito demuestran tener una alta confianza. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son los beneficios de realizar actividades en solitario

Para los especialistas en salud mental, cuando realizas actividades en solitario estás fortaleciendo tu autonomía emocional, reduces la ansiedad social, mejoras tu autoestima, fomentas la introspección y la conexión contigo mismo y, sobre todo, rompes creencias relacionadas con la soledad.

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