Mientras que algunas personas disfrutan al máximo de planear lo que harán el fin de semana o la próxima reunión que disfrutarán con sus amigos, también están los que prefieren quedarse en casa y priorizar la soledad elegida. Ellas no son tímidas ni tienen un rechazo hacia la gente, sino que les gusta estar solas y gozan genuinamente de esto ya que poseen alta inteligencia emocional. Esta es la conclusión a la que llegaron los expertos ya que la psicología analizó qué significa esto y por qué se asocia a la autonomía e independencia. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que las personas disfruten su soledad?

Hay quienes un domingo por la tarde, en lugar de aceptar una salida a tomar un café prefieren quedarse en casa para ver una película y comer una pizza. Ellos han encontrado en su soledad elegida una oportunidad para disfrutar de sí mismos y la felicidad que esto produce.

La psicología define a quienes gozan su soledad como personas con alta inteligencia emocional, excelente autorregulación y menor dependencia de la validación externa. Lejos de ser hurañas, suelen tener un autoconocimiento profundo, círculos sociales reducidos pero muy íntimos, y cerebro altamente enfocado que prefiere evitar la hiperestimulación social.

El placer de estar a solas ofrece una oportunidad única para la autorreflexión y el crecimiento personal. (Foto: Arina Krasnikova / Pexels)

Para la psicóloga Raquel Córdoba es importante diferenciar el origen de ese aislamiento, ya que no es lo mismo hacerlo por placer que por obligación social. “Existe una diferencia fundamental entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La primera nace de una decisión propia. La persona decide reservar momentos para sí misma porque los vive como espacios de descanso, disfrute y/o de crecimiento personal”, indicó a la revista ‘Hola!’.

Es aquí donde muchos estudios respalda que este aislamiento voluntario es un motor de bienestar y un catalizador para las ideas más innovadoras. “La investigaciones demuestran que la soledad elegida y/o voluntaria puede convertirse en un espacio de introspección, de regulación emocional, creatividad y bienestar cuando se trata de una elección y no de una imposición”.

No se trata de personas frías, tímidas o incluso deprimidas. (Foto: Tanja Nikolic / Pexels)

¿Qué caracteriza a las personas que disfrutan su soledad?

La predilección por la soledad elegida se caracteriza fundamentalmente por:

Independencia emocional: no dependen de la compañía constante para sentirse plenos o seguros de sí mismos.

no dependen de la compañía constante para sentirse plenos o seguros de sí mismos. Vínculos de calidad: al no tener miedo a la soledad, eligen relacionarse por afinidad real en lugar de por simple necesidad, evitando relaciones superficiales o dependientes.

al no tener miedo a la soledad, eligen relacionarse por afinidad real en lugar de por simple necesidad, evitando relaciones superficiales o dependientes. Introspección y creatividad: utilizan el tiempo a solas para procesar emociones, fomentar el pensamiento crítico y recargar energía mental.

utilizan el tiempo a solas para procesar emociones, fomentar el pensamiento crítico y recargar energía mental. Estabilidad: suelen presentar menor impulsividad, ya que aprenden a gestionar su propio mundo interno de forma autónoma.

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