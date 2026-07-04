Muchas personas tienen el hábito de dormir con los calcetines puestos. En un primer momento, parece que se trata de táctica para buscar calor físico en horas de la noche; sin embargo, los expertos en psicología consideran que esta práctica revela rasgos profundos sobre la personalidad. ¿Qué dice exactamente esta ciencia al respecto? Los detalles completos podrás conocerlos en los siguientes párrafos.

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Es posible que tú también hayas adoptado esta costumbre a la hora de dormir, ya que lo consideras más cómodo al descansar o intentas evitar que el frío pase por tus pies, pero nunca imaginaste que esta preferencia tiene un importante significado para esta ciencia.

Este simple hábito revela datos interesantes sobre la personalidad de quien lo pone en práctica. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que duermen con los calcetines puestos

La revista Journal Environmental Psychology señala que el uso de calcetines al dormir tiene una estrecha relación con el orden y el cuidado. Por lo tanto, quienes acostumbran este hábito suelen ser organizados en cualquier aspecto de su vida , lo que les permite experimentar una buena sensación física y emocional.

Otros estudios psicológicos aseguran que este gesto otorga seguridad y protección que “limita” cualquier percepción de riesgo al momento de dormir. También se manifiesta una práctica de autocuidado con la que la persona busca confort emocional.

En caso acostumbres a realizar esta acción cada noche, significa que has creado una rutina. Los especialistas consideran que establecerse un hábito es capaz de aumentar la previsibilidad y la sensación de control sobre el entorno ; por consecuente, se reduce la ansiedad o la preocupación a la hora de descansar.

Una de las explicaciones más comunes sobre dormir con calcetines es que refleja a personas con madurez emocional y un apego seguro; es decir, atienden sus propias necesidades. Eso sí, hay especialistas que aclaran que este postura todavía carece de evidencia científica.

Para los psicólogos, dormir con calcetines puestos transmite seguridad y protección. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los beneficios de dormir con calcetines puestos

Según Cleveland Clinic , usar medias para calentar los pies ayuda a que el organismo baje su temperatura, logrando así una mejor conciliación del sueño. Esto se debe a que los vasos sanguíneos de la piel se dilatan —conocido como vasodilatación distal— y permite la disipación del calor corporal.

“Si tienes las manos y los pies fríos, usar calcetines para dormir puede ser muy útil para favorecer la circulación sanguínea y la generación de calor”, dijo la doctora Aparna Bhat, especialista en medicina del sueño.

Eso sí, no se puede usar cualquier tipo de calcetín. La profesional citada recomienda utilizar aquellos hechos con fibras naturales, tales como algodón, lana merino o bambú. Este material brinda una mejor calidez y transpirabilidad.

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