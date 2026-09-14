En algún momento de tu vida habrás conocido a un hombre o a una mujer que no asume la responsabilidad de sus actos y prefiere culpar a otros. Para los expertos en psicología , este hábito suele tener un importante significado que está ligado a la parte emocional. Si quieres conocer más detalles sobre este comportamiento, te invito a leer los siguientes párrafos de este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: las personas que prometen de más podrían demostrar una necesidad de sentirse valoradas

Cada vez que se comete un error lo ideal es asumir la responsabilidad, pedir disculpas y mejorar para no caer en lo mismo; es una acción sumamente recomendada por los profesionales de salud mental, pero no todos tienen esta costumbre.

Quizás te preguntes por qué suele pasar ello; en ese sentido, los psicólogos han realizado estudios para comprender un poco más sobre este patrón que solo brinda conclusiones negativas, pero que sí se puede mejorar.

Para la psicología, este comportamiento solo tiene consecuencias negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre culpar a los demás de las malas acciones cometidas

En un artículo redactado para Psychology Today , el psicólogo Arash Emamzadeh brindó una mayor explicación sobre este comportamiento tomando la investigación de Martina Kaufmann y sus colegas ; se realizaron tres estudios con una población comprendida en el ámbito estudiantil.

Las conclusiones fueron directas: los estudiantes que culpaban a los demás de sus acciones cuentan con carencias para regular sus emociones, especialmente cuando experimentan sensaciones negativas.

Emamzadeh puntualizó que este patrón es una forma de reducir las emociones negativas propias, ya sea ira, culpa, vergüenza, frustración o tristeza. Es así que pueden sentir un alivio de manera temporal, pero se acostumbran a evitar cualquier tipo de responsabilidad en las acciones cometidas.

Desde otra perspectiva, el portal Mundo Psicólogos indica que las personas acostumbradas a echar culpa otras evitan verse frágiles ante los demás o presentan un temor ante las consecuencias de sus acciones.

Con lo señalado, puede interpretarse que esta acción se trataría de un mecanismo de defensa ante los demás que no tiene resultados positivos. En situaciones tensas, puede ocasionar mucha incomodidad o una mala reacción de la otra parte.

Los estudios concluyen que estas personas tienen este hábito por dificultades para regular sus emociones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo asumir los errores cometidos

Los profesionales en psicología indican que el primer paso es aceptar la responsabilidad. Logrado ello, es necesario ser autocompasivos, tener la intención de aprender de las fallas cometidas y, sobre todo, aprender a gestionar los errores. El propósito es que construyas una mentalidad de crecimiento en el proceso.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .