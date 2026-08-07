El trayecto que elegimos para ir a trabajar cada mañana suele tener un importante significado en la psicología . Si bien tomar el mismo camino puede interpretarse como una simple costumbre, los profesionales en salud mental indican que este comportamiento esconde rasgos de nuestra personalidad. ¿Qué dice esta ciencia al respecto? Te invito a leer esta nota informativa para que conozcas los detalles completos.

Millones de personas tienen este hábito bien marcado. Toman el mismo autobús o conducen sus propios autos por un camino determinado para llegar a su centro laboral. Es poco común que se trasladen por otros trayectos, salvo por razones de tráfico o situaciones inesperadas en las vías.

Quizás se puede interpretar como una forma de llegar rápido, pero los especialistas que estudian el comportamiento humano han realizado estudios a lo largo de los años sobre dicha acción, evidenciando resultados interesantes.

Muchos tienen bien establecido qué ruta deben tomar para dirigirse hacia sus puestos de trabajo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que eligen siempre la misma ruta para ir al trabajo

Los expertos en esta ciencia señalan que esta costumbre puede afectar ligeramente el funcionamiento del cerebro, ya que se pierde la atención a los detalles, se reduce la creatividad y, lo más preocupante, no se despierta ese instinto por solucionar problemas pequeños que aparecen cada día.

En términos simples, te mantienes en tu zona de confort. Si bien puedes sentirte seguro, para el psicólogo Jonathan García-Allen estás limitando tu crecimiento personal y fenómenos vinculados con el aprendizaje de conductas. Producto de ello, puedes caer en la apatía o, en el peor de los casos, presentar un comportamiento depresivo.

“Aunque salir de la zona de confort sea complicado por la propia definición del concepto, no es misión imposible”, explica el profesional citado.

Este tipo de personas demuestran que están acostumbradas a una zona de confort. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Un artículo de Psyciencia señala que salir de la rutina brinda la oportunidad de obtener más conocimiento, mejor flexibilidad y tener nuevas experiencias al respecto. Este conjunto de atributos son ideales para seguir avanzando en el aprendizaje personal.

Desde otra perspectiva, Wendy Wood, psicóloga e investigadora de hábitos de la Universidad del Sur de California, indicó que aquellos que eligen siempre la misma ruta están orientados a aprendizaje por resultados.

Para entender este comportamiento, si el individuo considera que dicha ruta es rápida, segura o cómoda, su cerebro lo asocia como un resultado aceptable. No es necesario que dicho camino sea perfecto para trasladarse; solo bastará que haya funcionado repetidamente.

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