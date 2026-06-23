La memoria puede ser muy frágil y más aún cuando sientes que estás con el tiempo justo y vas con un propósito a la cocina, ingresas y a los segundos no entiendes qué pasó, ni por qué estás ahí. Esta escena es cada vez más cotidiana en muchos hogares y más de uno enfrenta a diario el fenómeno llamado ‘efecto puerta’ o ‘efecto umbral’. La psicología se encargó de analizar qué significa que las personas entren a una habitación y olviden lo que iban a hacer. Todo tiene su origen en el cerebro y aquí te revelo más detalles para que puedas entender a la perfección lo que te sucede o ayudes a ese familiar o amigo que se queda ‘colgado’ esperando recordar.

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Qué significa que una persona entre a una habitación y olvide lo que iba a hacer

Este fenómeno (‘doorway effect’ o ‘location updating effect’, en inglés) ha sido estudiado por la psicología cognitiva y se caracteriza porque basta solo con atravesar una puerta para que el cerebro interprete que ha terminado una función y empieza otra, es decir, descarta lo anterior que justamente es lo que estabas pensando que tenías que hacer.

Por eso sucede que si ingresas a la cocina para apagar la estufa, puede que pasen varios segundos hasta que recuerdes para qué caminaste hasta ahí o si ingresas a tu habitación para sacar tu bolso, puedas quedarte mirando la pared esperando recordar qué te llevó hasta ahí. Es en ese momento donde la idea desaparece, pero lo curioso es que muchas veces el recuerdo regresa apenas vuelve al lugar donde estabas originalmente.

Contrariamente a lo que muchas personas creen, olvidar por unos segundos qué iban a hacer no suele ser una señal de deterioro cognitivo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué olvidamos lo que íbamos a hacer al entrar a una habitación?

La psicología cognitiva destaca que no se trata de un signo de demencia, sino de una prueba de que tu cerebro procesa enormes cantidades de información y se adapta activamente a su entorno. Además, al cambiar de ambiente, tu mente actualiza el “modelo de evento”, es decir, exige atención inmediata y descarta lo anterior que estaba en tu memoria de trabajo.

A esto se suma la fatiga, la falta de sueño, el estrés o la multitarea que hacen que la memoria de trabajo sea más vulnerable a estas interrupciones.

Los especialistas explican que este comportamiento aparece con más frecuencia en personas que manejan múltiples estímulos simultáneamente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Quiénes enfrentan con más frecuencia el ‘efecto puerta’

Los especialistas explican que este comportamiento aparece con más frecuencia en personas que manejan múltiples estímulos simultáneamente. En ellas, los pensamientos, tareas pendientes, conversaciones y preocupaciones compiten constantemente por la atención. Es ahí donde pequeños cambios de contexto o lugar pueden provocar interrupciones momentáneas en la memoria de trabajo.

Además, quienes lo enfrentan no tienen problemas de deterioro cognitivo, sino todo lo contrario, ya que su mente suele ser especialmente activa porque tienden a pensar en varias cosas al mismo tiempo.

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