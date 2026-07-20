Mientras algunos no pueden estar sin moverlas al momento de expresar sus ideas y otros balancean el pie o hacen círculos cuando tienen una conversación importante, un gran número de hombres y mujeres tiene la costumbre de entrelazar sus manos al hablar. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de este hábito y qué representa si se produce durante una reunión de trabajo, entrevista, charla informal, entre otros escenarios. Los expertos coinciden en que quienes lo practican tienen inseguridad y necesidad de protección emocional. Aquí te dejo más información para que puedas entender a tu compañero de trabajo, pareja o a ti mismo.
¿Qué significa para la psicología entrelazar las manos al hablar?
Entrelazar las manos al hablar suele indicar inseguridad, necesidad de protección emocional o un intento inconsciente de mantener el control y la calma. Es un gesto de autorrefugio (también conocido como barrera) que busca tranquilizar al cuerpo cuando la persona se siente vulnerable o tensa.
Hay quienes también definen el entrelazar las manos como una posición de estabilidad corporal y una forma de mantener el control de los movimientos o concentrarse en la conversación.
¿Por qué las personas entrelazan las manos al hablar?
El significado de este movimiento, muchas veces involuntario, depende también del contexto y la posición de las manos. Los expertos detallan lo siguiente:
- A la altura del pecho o abdomen: denota nerviosismo, incomodidad frente a un tema, o una actitud de reserva.
- Sobre la mesa con nudillos tensos: puede reflejar estrés reprimido, frustración o el esfuerzo por mantener la compostura.
- Posición muy relajada: si el cuerpo está suelto y hay buen contacto visual, entrelazar los dedos puede ser simplemente una postura cómoda para concentrarse o reflexionar antes de responder.
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