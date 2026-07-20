Hay gestos cotidianos que permiten entender la personalidad de las personas. (Foto: Sjale / iStock)
Hay gestos cotidianos que permiten entender la personalidad de las personas. (Foto: Sjale / iStock)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Mientras algunos no pueden estar sin y otros , un gran número de hombres y mujeres tiene la costumbre de entrelazar sus manos al hablar. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de este hábito y qué representa si se produce durante una reunión de trabajo, entrevista, charla informal, entre otros escenarios. Los expertos coinciden en que quienes lo practican tienen inseguridad y necesidad de protección emocional. Aquí te dejo más información para que puedas entender a tu compañero de trabajo, pareja o a ti mismo.

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¿Qué significa para la psicología entrelazar las manos al hablar?

Entrelazar las manos al hablar suele indicar inseguridad, necesidad de protección emocional o un intento inconsciente de mantener el control y la calma. Es un gesto de autorrefugio (también conocido como barrera) que busca tranquilizar al cuerpo cuando la persona se siente vulnerable o tensa.

Hay quienes también definen el entrelazar las manos como una posición de estabilidad corporal y una forma de mantener el control de los movimientos o concentrarse en la conversación.

Entrelazar los dedos de las manos muestra inseguridad y una actitud negativa frente a la otra persona. (Foto: iascic / iStock)
Entrelazar los dedos de las manos muestra inseguridad y una actitud negativa frente a la otra persona. (Foto: iascic / iStock)

¿Por qué las personas entrelazan las manos al hablar?

El significado de este movimiento, muchas veces involuntario, depende también del contexto y la posición de las manos. Los expertos detallan lo siguiente:

  • A la altura del pecho o abdomen: denota nerviosismo, incomodidad frente a un tema, o una actitud de reserva.
  • Sobre la mesa con nudillos tensos: puede reflejar estrés reprimido, frustración o el esfuerzo por mantener la compostura.
  • Posición muy relajada: si el cuerpo está suelto y hay buen contacto visual, entrelazar los dedos puede ser simplemente una postura cómoda para concentrarse o reflexionar antes de responder.
Entrelazar las manos también refleja que la persona está dispuesta a escuchar y a participar de manera activa en la conversación. (Foto: iascic / iStock)
Entrelazar las manos también refleja que la persona está dispuesta a escuchar y a participar de manera activa en la conversación. (Foto: iascic / iStock)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 15 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

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