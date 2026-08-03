Actualmente, existen personas que usan la tecnología para ponerse en forma; sin embargo, el uso de aplicativos también oculta un costo emocional. Diversos expertos en psicología señalan que el uso constantes de estas herramientas fitness da origen a una exigencia silenciosa, pero existen más detalles al respecto. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Los detalles te los brindaré a continuación.

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Si bien lo habitual es que tanto hombres como mujeres acudan a gimnasios y reciban rutinas para conseguir un cuerpo tonificado, hay personas que prefieren ahorrar dinero y descargan aplicativos que les brinda un plan de ejercicios para que la realicen desde la comodidad de sus hogares.

Es una opción ideal que mantiene al organismo en buen estado, pero distintos estudios psicológicos han señalado que este hábito tiene un significado en esta ciencia que te interesará descubrirlo.

Los aplicativos de ejercicios te brindan una rutina según los músculos que deseas trabajar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que descargan aplicativos para realizar ejercicios

Un estudio de la Universidad de Stavanger, situado en Noruega enfatizó que el uso de estos aplicativos tienen puntos positivos como negativos. En el plano favorable, un app de ejercicios fomenta la motivación y continuidad para cumplir con una rutina en específica.

A pesar de ello, también existe el lado negativo. La misma casa de estudios especificó que estas herramientas ocasionan una fuerte presión entre los usuarios que realizan ejercicios, ya que se exponen a la comparación y el estrés.

Por ejemplo, un corredor puede alcanzar una meta en específica de kilómetros; esto puede influenciar en su estado de ánimo, pero si realiza una comparativa con otro colega que obtuvo un mejor registro, puede sentir malestar o intentará superar dicha marca, lo que significa que se exigirá.

Parece increíble, pero las apps de ejercicios fomentan presión en quienes las usan. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Usuarios entrevistados indicaron que la búsqueda de aprobación y la exigencia por completar los entrenamientos pueden convertir el entusiasmo inicial en una carga de ansiedad.

Retomando a la comparativa de registros o resultados en los ejercicios, tiene consecuencias a tener en cuenta. Según lo señalado por el psicólogo Nahum Montagud, dicha práctica ocasiona una menor autoestima, prioriza sus defectos por encima de sus logros y, sobre todo, reduce su estado de ánimo.

Con lo señalado, se puede interpretar que las apps de ejercicios pueden ayudarte a mantener un estilo de vida saludable; sin embargo, también brindan desventajas. En ese sentido, es necesario estar enfocado en los propios resultados.

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