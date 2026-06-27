Recibir comentarios sobre nuestro desempeño o acciones que realizamos no suele ser fácil, pero la forma en cómo reaccionamos dice mucho sobre nosotros. Los especialistas en psicología afirman que la capacidad de recibir observaciones constructivas con calma y atención es el reflejo de autoconfianza, pero no sería lo único. Si estás interesado en conocer más sobre este comportamiento, te invito a leer el siguiente artículo informativo.

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Esta situación suele desarrollarse más en los centros laborales. Cuando realizas tus obligaciones y no obtienes los resultados esperados, posiblemente tu supervisor te realizó el famoso “feedback”. Es probable que hayas sentido un poco de culpa, pero escuchas atentamente con el propósito de mejorar a corto plazo.

Esta actitud revela muchos significados, según lo indicado por los profesionales en psicología. Te comentaré que este comportamiento ha sido estudiado por los especialistas y los resultados han sido más que sorprendentes.

El feedback tiene un propósito: mejorar tu perfil personal y profesional. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que escuchan atentamente las críticas constructivas

Como es de esperarse, muchas personas no reciben de buena forma las críticas constructivas, pues consideran que no valoran su esfuerzo. En ese sentido la psicóloga Blanca Ojeda Montes explicó a Mundo Psicólogos que este tipo de personas presentan mucha inseguridad.

Cuando se tiene un estado de ánimo deficiente ocasiona que se deteriore la imagen que se tiene de uno mismo , una insatisfacción personal que detona posturas defensivas como negar o enojarse ante los comentarios o críticas constructivas que provienen de los demás.

En ese sentido, los individuos que reciben de buena forma y escuchan atentamente algún “feedback” demuestran tener una sólida autoconfianza, pues no dudan de sus habilidades o capacidades, pero están dispuestos a seguir mejorando, así lo explica el portal Psicoveritas .

También juega un rol importante la autoestima. Según lo indicado por Eva Rodríguez Weisz, psicóloga sanitaria en GrupoLaberinto, al medio Hola.com si la persona tiene una fuerte valoración y confía plenamente en sí misma, puede tolerar la crítica.

Las personas que escuchan atentamente las críticas constructivas demuestran tener una buena autoconfianza y autoestima. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo diferenciar una crítica constructiva de una destructiva

Debes saber que la crítica constructiva busca tu crecimiento personal mediante el respeto, la empatía y la retroalimentación en privado, enfocándose en conductas que presentaste y brindándote respuestas de mejora.

En cambio, una crítica destructiva ataca a tu autoestima mediante juicios globales, descalificaciones y, en el peor de los casos, humillaciones públicas que no aportan ninguna solución.

Para que distingas ambas formas, evalúa si la intención es ayudar o herir, si se juzga tu comportamiento y si el mensaje ofrece alternativas claras o sólo te genera un sentimiento de culpa e incapacidad.

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