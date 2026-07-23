Las personas seguras de sí mismas tienen una actitud positiva ante la vida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Las personas seguras de sí mismas tienen una actitud positiva ante la vida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Para ellas no hay imposibles y saben que con esfuerzo son capaces de lograrlo todo pues tienen las capacidades necesarias para resolver cualquier problema y enfrentar los desafíos de la vida. Y es que así como hay hombres y mujeres temerosos o que , también están los que tienen la convicción de que son imparables. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar a las personas que están seguras de sí mismas y los expertos detectaron características en común. Aquí te las detallo para que hagas una autoevaluación o entiendas mejor a ese compañero de trabajo o amigo que te genera admiración.

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¿Qué dice la psicología de las personas que están seguras de sí mismas?

Los expertos en psicología destacan que la confianza o seguridad en uno mismo no es un rasgo genético, sino una habilidad que se construye y cultiva cada día. Esta se fortalece en el trabajo y con el tiempo y se convierte en uno de los pilares básicos para la felicidad.

Según la psicología, existe una base biológica para desarrollar esa seguridad en uno mismo; sin embargo, las vivencias, el entorno familiar y nuestras propias acciones determinan en gran medida nuestro nivel de seguridad.

Proyectar esta seguridad ayuda a las personas a obtener credibilidad, causar una primera impresión fuerte y lidiar con la presión. (Foto: Artem Podrez / Pexels)
Proyectar esta seguridad ayuda a las personas a obtener credibilidad, causar una primera impresión fuerte y lidiar con la presión. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

¿Qué características comparten las personas que están seguras de sí mismas?

Las personas seguras de sí mismas saben afrontar los desafíos de la vida con resiliencia, toman decisiones claras y establecen relaciones saludables. Eso no es todo, pues también gestionan mejor la presión, saber actuar correctamente y superar el fracaso sin derrumbarse.

El psiquiatra Javier Quintero, médico experto en el manejo del TDAH y responsable del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor en Madrid, las características que se notan a simple vista:

  • Estas personas confían en lo que dicen y no necesitan imponerse.
  • No presumen, “pero tampoco se esconden, ocupan su espacio con naturalidad”.
  • No necesitan tener siempre la razón: “Escuchan, aprenden y no se sienten menos cuando cambian de opinión”.
  • Se muestran igual con todos, no buscan impresionar, se sienten cómodos siendo quiénes son.
  • Dicen no sin culpa, pero con asertividad. “Saben poner límites sin herir ni temer al rechazo”.
También es un rasgo atractivo, ya que la seguridad en sí mismo ayuda a los demás a sentirse cómodos. (Foto: Kindel Media / Pexels)
También es un rasgo atractivo, ya que la seguridad en sí mismo ayuda a los demás a sentirse cómodos. (Foto: Kindel Media / Pexels)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 15 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

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