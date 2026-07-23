Para ellas no hay imposibles y saben que con esfuerzo son capaces de lograrlo todo pues tienen las capacidades necesarias para resolver cualquier problema y enfrentar los desafíos de la vida. Y es que así como hay hombres y mujeres temerosos o que dudan mucho antes de tomar decisiones, también están los que tienen la convicción de que son imparables. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar a las personas que están seguras de sí mismas y los expertos detectaron características en común. Aquí te las detallo para que hagas una autoevaluación o entiendas mejor a ese compañero de trabajo o amigo que te genera admiración.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que valoran más su tiempo que el dinero

¿Qué dice la psicología de las personas que están seguras de sí mismas?

Los expertos en psicología destacan que la confianza o seguridad en uno mismo no es un rasgo genético, sino una habilidad que se construye y cultiva cada día. Esta se fortalece en el trabajo y con el tiempo y se convierte en uno de los pilares básicos para la felicidad.

Según la psicología, existe una base biológica para desarrollar esa seguridad en uno mismo; sin embargo, las vivencias, el entorno familiar y nuestras propias acciones determinan en gran medida nuestro nivel de seguridad.

Proyectar esta seguridad ayuda a las personas a obtener credibilidad, causar una primera impresión fuerte y lidiar con la presión. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

¿Qué características comparten las personas que están seguras de sí mismas?

Las personas seguras de sí mismas saben afrontar los desafíos de la vida con resiliencia, toman decisiones claras y establecen relaciones saludables. Eso no es todo, pues también gestionan mejor la presión, saber actuar correctamente y superar el fracaso sin derrumbarse.

El psiquiatra Javier Quintero, médico experto en el manejo del TDAH y responsable del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor en Madrid, explica las características que se notan a simple vista:

Estas personas confían en lo que dicen y no necesitan imponerse.

No presumen, “pero tampoco se esconden, ocupan su espacio con naturalidad”.

No necesitan tener siempre la razón: “Escuchan, aprenden y no se sienten menos cuando cambian de opinión”.

Se muestran igual con todos, no buscan impresionar, se sienten cómodos siendo quiénes son.

Dicen no sin culpa, pero con asertividad. “Saben poner límites sin herir ni temer al rechazo”.

También es un rasgo atractivo, ya que la seguridad en sí mismo ayuda a los demás a sentirse cómodos. (Foto: Kindel Media / Pexels)

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.