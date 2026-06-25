El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía: “Si dos personas están da acuerdo en todo, puedo asegurar que una piensa por ambas”. Esta frase parece ganar fuerza con el paso del tiempo y se vuelve una crítica directa a la complacencia intelectual y emocional ya que estar en desacuerdo implica pensar, cuestionar, construir una identidad propia; sin embargo, de seguro te ha pasado que tienes una pareja cercana de amigos que ambos dicen “sí” a todo y nunca discuten por ideas contrarias o un compañero de trabajo suele aceptar todo lo que le imponen y rara vez muestra lo que en realidad desea. Y es que es muy común encontrarnos con personas que están siempre de acuerdo en todo y por eso la psicología se encargó de analizar qué hay detrás. Los expertos coinciden en que ellas tienen miedo al conflicto y buscan obtener aprobación constante.
¿Qué significa que las personas siempre estén de acuerdo en todo con los demás?
Si bien puede parecer una señal de buena relación, calma y ausencia de peleas, es peligrosa cuando se vuelve permanente y sin matices ya que puede esconder el miedo a discrepar. Es por eso que la psicología señala que estar siempre de acuerdo en todo suele ser una estrategia de defensa. En lugar de una conexión genuina, suele traer también baja autoestima y esta actitud puede anular la identidad y el crecimiento personal.
Y es que los expertos son enfáticos en decir que no se trata de discutir por cualquier cosa con la pareja, amigos, familiares o compañeros de trabajo, sino recordar que una relación sana necesita de diferencias, criterio propio y la libertad de poder decir “no estoy de acuerdo”, “eso no me parece”, “no lo veo así” u otra frase. La idea es sentir que se sigue teniendo voz y espacio para manifestar cómo uno se siente o piensa sin que eso derive en una pelea.
¿Por qué las personas siempre buscan estar de acuerdo en todo con los demás?
El problema surge cuando una persona se acostumbra a ceder antes incluso de hablar y calla para evitar una discusión. Es ahí donde termina aceptando decisiones u opciones que no comparte o con las que no se siente cómoda solo para evitar el conflicto. Entre las razones más frecuentes citadas por los expertos aparecen:
- Evitación del conflicto: el desacuerdo activa áreas del cerebro asociadas con la angustia. Para evitar el malestar, muchas personas optan por la sumisión o el asentimiento automático.
- Falsa paz y anulación: como señala la clásica reflexión atribuida a Sigmund Freud, “si dos personas están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que una piensa por ambas”. Esto crea una relación donde la alteridad se anula y no hay dos sujetos, sino un espejo.
- Aprobación y dependencia: detrás de la frase “sí a todo” se oculta a menudo el miedo al rechazo o al abandono, buscando mantener el vínculo a costa de la propia autenticidad.
- Asimetría en el poder: en el ámbito de pareja o laboral, esta dinámica suele consolidar una relación desigual donde una parte impone su criterio de forma pasiva y la otra renuncia a su singularidad.
En el estudio publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience, Juan F. Domínguez D Sreyneth A. Taing y Pascal Molenberghs, autores del estudio titulado “Por qué algunos encuentran difícil no estar de acuerdo” plantean: “A la gente le gusta estar de acuerdo con los demás, un defecto social conocido como el sesgo de la verdad, que es útil para formar y mantener relaciones sociales”. Y es que a la gente no le gusta decir que otros no están diciendo a la verdad o mentir porque esto crea una situación incómoda.
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