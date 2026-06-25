El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía: “Si dos personas están da acuerdo en todo, puedo asegurar que una piensa por ambas”. Esta frase parece ganar fuerza con el paso del tiempo y se vuelve una crítica directa a la complacencia intelectual y emocional ya que estar en desacuerdo implica pensar, cuestionar, construir una identidad propia; sin embargo, de seguro te ha pasado que tienes una pareja cercana de amigos que ambos dicen “sí” a todo y nunca discuten por ideas contrarias o un compañero de trabajo suele aceptar todo lo que le imponen y rara vez muestra lo que en realidad desea. Y es que es muy común encontrarnos con personas que están siempre de acuerdo en todo y por eso la psicología se encargó de analizar qué hay detrás. Los expertos coinciden en que ellas tienen miedo al conflicto y buscan obtener aprobación constante.

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¿Qué significa que las personas siempre estén de acuerdo en todo con los demás?

Si bien puede parecer una señal de buena relación, calma y ausencia de peleas, es peligrosa cuando se vuelve permanente y sin matices ya que puede esconder el miedo a discrepar. Es por eso que la psicología señala que estar siempre de acuerdo en todo suele ser una estrategia de defensa. En lugar de una conexión genuina, suele traer también baja autoestima y esta actitud puede anular la identidad y el crecimiento personal.

Y es que los expertos son enfáticos en decir que no se trata de discutir por cualquier cosa con la pareja, amigos, familiares o compañeros de trabajo, sino recordar que una relación sana necesita de diferencias, criterio propio y la libertad de poder decir “no estoy de acuerdo”, “eso no me parece”, “no lo veo así” u otra frase. La idea es sentir que se sigue teniendo voz y espacio para manifestar cómo uno se siente o piensa sin que eso derive en una pelea.

En cualquier vínculo cercano, pensar diferente no debería vivirse como una amenaza. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué las personas siempre buscan estar de acuerdo en todo con los demás?

El problema surge cuando una persona se acostumbra a ceder antes incluso de hablar y calla para evitar una discusión. Es ahí donde termina aceptando decisiones u opciones que no comparte o con las que no se siente cómoda solo para evitar el conflicto. Entre las razones más frecuentes citadas por los expertos aparecen:

Evitación del conflicto: el desacuerdo activa áreas del cerebro asociadas con la angustia. Para evitar el malestar, muchas personas optan por la sumisión o el asentimiento automático.

el desacuerdo activa áreas del cerebro asociadas con la angustia. Para evitar el malestar, muchas personas optan por la sumisión o el asentimiento automático. Falsa paz y anulación: como señala la clásica reflexión atribuida a Sigmund Freud, “si dos personas están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que una piensa por ambas”. Esto crea una relación donde la alteridad se anula y no hay dos sujetos, sino un espejo.

como señala la clásica reflexión atribuida a Sigmund Freud, “si dos personas están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que una piensa por ambas”. Esto crea una relación donde la alteridad se anula y no hay dos sujetos, sino un espejo. Aprobación y dependencia: detrás de la frase “sí a todo” se oculta a menudo el miedo al rechazo o al abandono, buscando mantener el vínculo a costa de la propia autenticidad.

detrás de la frase “sí a todo” se oculta a menudo el miedo al rechazo o al abandono, buscando mantener el vínculo a costa de la propia autenticidad. Asimetría en el poder: en el ámbito de pareja o laboral, esta dinámica suele consolidar una relación desigual donde una parte impone su criterio de forma pasiva y la otra renuncia a su singularidad.

Psicólogos señalan que esto puede deberse a la necesidad de evitar el malestar cerebral que genera el desacuerdo. (Foto: Antonius Ferret / Pexels)

En el estudio publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience, Juan F. Domínguez D Sreyneth A. Taing y Pascal Molenberghs, autores del estudio titulado “Por qué algunos encuentran difícil no estar de acuerdo” plantean: “A la gente le gusta estar de acuerdo con los demás, un defecto social conocido como el sesgo de la verdad, que es útil para formar y mantener relaciones sociales”. Y es que a la gente no le gusta decir que otros no están diciendo a la verdad o mentir porque esto crea una situación incómoda.

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