Llorar frente a otros puede sentirse como una muestra de debilidad. Por esa razón, muchas personas prefieren evitarlo completamente; sin embargo, los expertos en psicología revelan que este comportamiento suele revelar interesantes rasgos de quien lo adopta. ¿Qué dice la ciencia al respecto? En caso te sientas identificado(a), te interesará conocer qué indican los expertos de salud mental.

Derramar unas lágrimas suele liberar la carga emocional que tenemos internamente; de esa manera, podemos conseguir tranquilidad. Pese a ello, hay individuos que prefieren realizarlo en un espacio solitario, pues no les agrada que otros lo detecten.

Esa acción ha sido una razón ideal para que los especialistas en esta rama se interesen por descubrir por qué realmente lo hacen. Tras años de estudios, se pudo conocer los resultados.

Hay personas que consideran que llorar en público es significado de debilidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que evitan llorar delante de los demás

Existe una perspectiva interesante ofrecida por Chile Psicólogos , al considerar que dicho comportamiento proviene de una cultura bien marcada. Es decir, si fue criado con la idea de “no llores, no es para tanto”, conforme pasen los años lo interpretará como debilidad.

Entonces, tratará de “hacerse el fuerte” delante de otros aunque el sentimiento de tristeza inunde su ser o preferirá estar en un espacio solitario para liberar la melancolía mediante las lágrimas.

“Quien llora en público corre el riesgo de ser visto como una persona que no se puede controlar, una persona débil que se resiente y lo demuestra”, añade.

Las personas que toman la decisión de llorar a solas proviene de una cuestión de cultura. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El sitio especifica que esta actitud suele ser más habitual en hombres que mujeres, pues se tiene la creencia de que una imagen masculina debe transmitir fortaleza y seguridad ante cualquier inconveniente. Sin embargo, esto solo afecta el estado emocional.

Otros expertos en esta ciencia consideran que evitar llorar en público demuestra que la persona toma mucho en consideración la opinión de los demás. Habitualmente, imagina que pasará vergüenza o será duramente criticado por exponer su tristeza.

No solo es únicamente en este caso; también suelen tener dicha idea en cualquier acción que realizan. Por lo tanto, si reciben una crítica de su círculo cercano, su autoestima puede quedar dañada hasta el punto de criticarse a sí mismo.

Pese a estos puntos, Pilar Conde, psicóloga y directora de Clínicas Origen , recomienda totalmente que un ser humano llore, sea la ocasión que sea. De esa manera, se reduce los niveles de cortisol y la activación psicofisiológica ansiosa.

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