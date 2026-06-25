Aceptar un cumplido puede parecer un gesto natural de cortesía, pero para muchas personas se convierte en un momento de profunda incomodidad. Aunque se piensa que rechazar las palabras amables es una falta de educación, los especialistas en psicología revelan una realidad distinta. ¿Qué indica esta rama al respecto? Los detalles completos los conocerás en esta nota.
¿Te identificas con este caso? En alguna ocasión, habrás recibido algún elogio por una buena nota que sacaste en tu centro de estudios o por una excelente labor en tu trabajo. Si bien te alegras momentáneamente, imaginas después si realmente te lo mereces y posiblemente dices “no es para tanto”.
Es como si no valorarás el esfuerzo que has realizado y consideras que eso “no tiene mucha importancia”, pero eso dice mucho sobre ti en el plano psicológico. Los estudios realizados por expertos han obtenido resultados que seguramente te interesará.
Qué dice la psicología sobre evitar halagos
Los expertos en esta ciencia que estudia el comportamiento humano señalan que algunas personas sienten tensión o vergüenza cuando reciben un buen cumplido, y esto se relaciona estrechamente con la autoestima, la autoimagen y la manera en cómo se valoran.
De acuerdo al portal Psicoveritas, cuando una persona se autocritica de manera severa le resulta extraño recibir un halago, ya que su narrativa mental tiene bien marcada que es incapaz o poco agraciado.
Estas personas tienen a fijarse más en sus errores, defectos o limitaciones en lugar de sus fortalezas reales, lo que demuestra una falta de amor propio por los reconocimientos que está logrando en base a su esfuerzo.
El miedo a ser catalogados como creídos es común en estos individuos que no aceptan los elogios, ya que consideran que aceptar un cumplido es equivalente a la vanidad; por esa razón, intentan desacreditar estos buenos comentarios para no mostrar una actitud soberbia.
También se puede relacionar cuando el hombre o la mujer está acostumbrado(a) a altos niveles de autoexigencia. Entonces, cuando es reconocido por su esfuerzo, considera que puede obtener mejores resultados; por lo tanto, no celebra el presente. Es como si viviera pensando siempre en el futuro.
En un artículo redactado por el psicólogo clínico Guy Winch en Psychology Today explicó que las terapias a elevar la autoestima logran que las personas acepten mejor los elogios, lo que sugiere que se debe evaluar la sensibilidad del receptor y moderar la forma de expresarse.
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