Mientras algunos lo activan desde antes de salir de casa para ir calculando el tiempo que tardarán o las zonas con más tráfico, otro gran grupo prefiere desplazarse por la ciudad recurriendo a sus conocimientos y recuerdos. De seguro te ha pasado que tu papá o algún familiar adulto se niega a utilizar la tecnología y los mapas y solo confía en lo mucho que sabe de las calles y, aunque parezca terquedad, la verdad es otra. La psicología se encargó de analizar por qué las personas evitan usar el GPS para orientarse y los expertos coinciden en que quienes tienen esta costumbre mantienen activa su memoria espacial. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa que las personas prefieran orientarse por memoria y no usado el GPS?

Hoy en día muchas personas siguen optando por orientarse mediante recuerdos, referencias visuales o intuición espacial antes que seguir una voz automática que dicta instrucciones precisas.

La psicología indica que quienes prefieren orientarse de memoria no son tercos, sino que mantienen activa su memoria espacial y su hipocampo. Construyen mapas mentales prestando atención a su entorno, mientras que delegar siempre esta tarea en el GPS reduce la capacidad cerebral de retener rutas.

A primera vista, esta elección puede interpretarse como resistencia al progreso o simple costumbre generacional. (Foto: monkeybusinessimages / iStock)

Los expertos destacan que cuando alguien se desplaza guiándose por memoria, su cerebro no sigue órdenes externas, sino que construye una representación global del espacio. Esto permite entender dónde se encuentra respecto a otros lugares, improvisar rutas alternativas o regresar a casa incluso tras perderse.

Diversos estudios, como los realizados en el University College London, han observado que el uso intensivo del GPS reduce la activación del hipocampo (una estructura cerebral clave para la memoria y la orientación espacial) durante la navegación.

Antes de la popularización del GPS, orientarse implicaba observar activamente el espacio. (Foto: Hispanolistic / iStock)

¿Qué características comparten las personas que prefieran orientarse por memoria y no usado el GPS?

Los especialistas en neurociencia y psicología destacan varios puntos clave sobre este comportamiento:

Mapeo cognitivo: al no usar el GPS, el cerebro realiza un esfuerzo consciente por relacionar el entorno físico y recordar referencias. Esto fortalece la red de navegación interna.

al no usar el GPS, el cerebro realiza un esfuerzo consciente por relacionar el entorno físico y recordar referencias. Esto fortalece la red de navegación interna. Mayor conexión con el entorno: las personas que se orientan por sí mismas suelen ser más observadoras y estar más presentes en el espacio que transitan, ya que no dependen de instrucciones paso a paso que limitan la atención al exterior.

las personas que se orientan por sí mismas suelen ser más observadoras y estar más presentes en el espacio que transitan, ya que no dependen de instrucciones paso a paso que limitan la atención al exterior. Efecto de “apagado” cerebral: los estudios revelan que el uso constante del GPS disminuye la actividad en el hipocampo y la corteza prefrontal, áreas dedicadas a la memoria, la planificación espacial y la toma de decisiones.

los estudios revelan que el uso constante del GPS disminuye la actividad en el hipocampo y la corteza prefrontal, áreas dedicadas a la memoria, la planificación espacial y la toma de decisiones. Autonomía y confianza: prefieren la satisfacción personal de resolver la ruta por cuenta propia y sienten mayor seguridad al no depender de la tecnología para llegar a sus destinos.

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