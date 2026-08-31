Seguramente habrás notado alguna vez que ciertas personas justifican con muchos detalles una situación que parece simple. Quizás lo percibas como algo cotidiano; sin embargo, los expertos en psicología tienen una perspectiva que causa asombro debido a las investigaciones que realizaron. ¿Qué dice exactamente esta ciencia? Para conocer los detalles sobre este comportamiento sigue leyendo este artículo informativo.

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Hay momentos que se nos escapa de las manos, ya sea llegar tarde a una cita importante, cometer un error en una tarea, etc. Si bien lo adecuado sería asumir la responsabilidad y pedir disculpas, hay individuos que comienzan a brindar muchos detalles para justificar sus fallos.

Ante ese comportamiento, los expertos en salud mental han realizado investigaciones para comprender qué tipo de rasgos presentan estos individuos.

Las explicaciones de más pueden causar cierta incomodidad a la otra parte. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que brindan muchas explicaciones en una situación sencilla

Existen distintas respuestas sobre este comportamiento. De acuerdo al portal Reach Link , especializado en salud mental, las personas que explican de más sobre un asunto “simple” están intentando protegerse de las críticas de los demás. Brindan detalles específicos para convencer a la otra parte que no fue su culpa.

“Esto es explicar en exceso: la compulsión por proporcionar un contexto, una justificación o un razonamiento excesivo, mucho más allá de lo que la situación realmente requiera. Se trata de una presión interna que te exige demostrar tu valía antes de que nadie tenga la oportunidad de dudar de ti”, se lee.

Estas constantes explicaciones suelen estar ligadas con síntomas de un trastorno de ansiedad, donde el individuo siente un miedo y preocupación excesiva en gran parte de su vida.

Los psicólogos señalan que el comportamiento de explicar de más puede estar ligada a la ansiedad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Para el sitio web, este comportamiento no se trata de una costumbre que surge repentinamente; muchas personas lo aprendieron desde su infancia para sentirse seguras, evitar conflictos o conseguir que los demás logren comprenderlas. Es más, lo adaptaron porque consideran que explicar mucho es útil y necesario.

Existe una perspectiva interesante ofrecida por el portal Cova Psychology : el apego ansioso también puede estar relacionado con esta actitud. Cuando una persona siente que sus vínculos afectivos no son estables, se vuelve sensible ante cualquier señal que le parezca una amenaza.

Entonces, para no perder esa relación, comienzan a explicar demasiado lo que ha dicho o hizo sin saber si la otra parte está molesta. Esto evidencia que aquel que lo ponga en práctica presenta profundas inseguridades.

A pesar de los puntos negativas señalados, es posible mejorar este hábito recurriendo a un profesional de psicología. Lo importante es dar ese primer paso para tener una mejoría y creer firmemente en el proceso.