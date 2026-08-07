De seguro te ha pasado que antes de salir a comprar papel de regalo para envolver un obsequio le preguntas a tu mamá si tiene alguno guardado y te saca una colección de reciclaje que te deja con la boca abierta o eres tú quien salva a los integrantes de tu familia cuando lo necesitan. Y es que esta escena puede ser cómica para muchos, pero es una realidad que acompaña la vida de muchas personas, ya que guardar cajas, bolsas o empaques para usarlos luego no tiene nada de malo ni es una señal de desorden, sino que va mucho más allá. Así como la psicología se encargó de analizar por qué algunos conservan tickets o boletas de compras pasadas, también descubrió que quienes conservan envoltorios o artículos para usarlos luego buscan un control preventivo para reducir el estrés. Aquí te cuento más detalles.

MIRA TAMBIEN Qué dice la psicología de quienes guardan recibos o tickets de compras pasadas

¿Qué significa que una persona guarde cajas, bolsas o empaques para “usarlos luego”?

Se trata de un comportamiento sumamente común que no refleja desorden ni tacañería, sino rasgos específicos de personalidad como la alta previsión, la búsqueda de seguridad emocional y una profunda intolerancia a la incertidumbre. Los expertos señalan que este hábito funciona como un mecanismo psicológico para mitigar la ansiedad y mantener el control ante el futuro.

Si bien algunos suelen desarrollar un vínculo emocional con determinados objetos y conservan el empaque de un regalo especial, hay quienes creen que podrían necesitarlos más adelante, tal como destaca el psicólogo Randy O. Frost en el estudio del apego a las pertenencias y el trastorno de acumulación.

Uno de los rasgos más comunes es que se trata de individuos muy ahorradores, que temen malgastar sus bienes personales. (Foto: azerbaijan_stockers / Magnific)

Ellos desarrollan la percepción de utilidad futura y sienten mayor tranquilidad al conservar pertenencias que consideran valiosas, aunque otras las vean como innecesarias. Y es que, para muchos, tirar un empaque útil genera incomodidad y conservar el objeto reduce ese estrés ya que el cerebro asume que, al guardar la caja o la bolsa, se está un paso adelante ante cualquier imprevisto (como una mudanza, un envío o un regalo de último momento).

Sin embargo, deja de ser un hábito saludable para volverse una conducta problemática cuando se conservan de forma compulsiva sin un fin real, invaden áreas vitales del hogar como la mesa, camas o pasillos o deshacerse del objeto causa angustia extrema o ansiedad.

Este comportamiento puede estar relacionado con el valor sentimental que algunas personas les atribuyen a los objetos. (Foto: Magnific)

¿Qué caracteriza a las personas que guardan cajas, bolsas o empaques?

Quienes guardan tienen una conducta organizativa/preventiva y destacan por sus planes de reuso.

Le dan una carga emocional a los objetos porque tienen un sentido de utilidad.

Valoran los recuerdos asociados a determinadas pertenencias.

Prefieren conservar elementos “por las dudas” antes que descartarlos.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.