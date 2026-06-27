Para muchos es más que un simple accesorio y simboliza una relación con la abundancia, la prosperidad y cómo administra cada uno su energía financiera. Es por eso que hay quienes se preocupan por mantenerla siempre en buen estado y hasta con el dinero colocado en su área específica de menor a mayor, algo que refleja una forma de autoafirmación y seguridad, pero también que podría tener relación con el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC); sin embargo, también están los que guardan los billetes totalmente desordenados. La psicología se encargó de analizar qué hay detrás de estas personas y qué significa y los expertos son enfáticos en afirmar que está relacionado con ser más flexibles, espontáneas y menos estructuradas. Aquí te explico más al respecto.

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¿Qué significa para la psicología guardar los billetes desordenados en la billetera?

Las personas que guardan sus billetes sin preocuparse por que estén de mayor a menor o viceversa o que mezclan los de su país natal con dólares tienden a mostrar una actitud menos rígida frente a las estructuras y normas organizativas. Para la psicología, suelen tener una menor necesidad de control externo y priorizan su tiempo o energía en actividades creativas y proyectos personales en lugar de la meticulosidad material.

Además, no sienten la necesidad de mantener cada aspecto de su vida bajo control y suelen concentrar su atención en cuestiones que consideran más importantes.

Los expertos en psicología también recalcan que esto no tiene que reflejar un descuido, sino que la escala de prioridades de la persona es diferente. El tiempo que tomarían en ordenar los billetes prefieren usarlo en otras actividades.

Hay quienes eligen no prestarle atención a que estén de mayor a menor denominación y conservarlos completamente desordenados. (Foto: EVG Kowalievska / Pexels)

¿Por qué algunas personas no ordenan los billetes en su billetera?

Escala de prioridades : no se interpreta necesariamente como descuido, sino como una decisión subconsciente de enfocarse en otros aspectos de la vida, dejando la organización estética en un segundo plano.

: no se interpreta necesariamente como descuido, sino como una decisión subconsciente de enfocarse en otros aspectos de la vida, dejando la organización estética en un segundo plano. Flexibilidad cognitiva: se adaptan mejor a la improvisación y no sienten la presión de seguir normas estrictas o perfeccionistas.

se adaptan mejor a la improvisación y no sienten la presión de seguir normas estrictas o perfeccionistas. Posibles etapas de estrés: en ocasiones, el desorden generalizado en carteras o bolsos puede ser señal de sobrecarga mental, falta de tiempo o un periodo de caos emocional transitorio.

Para la psicología se trata de un hábito que podría ser un reflejo de la relación con el dinero y la organización interna. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

En conclusión, los expertos destacan que las personas que guardan los billetes de forma desordenada suelen ser más relajadas frente a la estructura y no se sienten presionadas por seguir normas por lo que priorizan otras áreas de su vida antes que la organización material y tienen una visión del dinero más práctica y desapegada.

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