Guardar ropa nueva en el armario o conservar un objeto especial intacto por mucho tiempo puede parecer una muestra de cuidado, pero detrás de este hábito existe una explicación que te interesará completamente. Los expertos en psicología señalan que este hábito representa una señal clara de temor a la pérdida, aunque existe más respuestas al respecto. ¿Qué dice la ciencia exactamente? Descúbrelo leyendo este artículo informativo.

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Miles de personas presentan este hábito; se compran un objeto que anhelaban tenerlo en sus manos y lo conservan para usarlo en una ocasión especial; sin embargo, el tiempo pasa y no existe una fecha fija que será utilizado.

En ese sentido, los especialistas en el comportamiento humano han realizado estudios para entender por qué hay seres humanos que tienen cosas nuevas sin usarlas por un buen periodo de tiempo; los resultados son más que interesantes.

Muchas personas guardan sus cosas nuevas para que no se deterioren al aire libre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que guardan sus objetos nuevos sin usarlos

Para Regina Wohlmuth, doctora en Psicoterapia desde el Paradigma Psicoanalítico, el hábito de guardar cosas nuevas sin usarlas tiene una estrecha relación con la tendencia a comprar impulsivamente, ya que adquieren objetos que, en realidad, no necesitan en su vida.

Si bien les genera felicidad cuando realizan la compra, en cuestión de minutos esa sensación se transforma en culpa, pues finalmente comprendieron que dicha adquisición no era tan importante como imaginaban. Entonces, proceden a guardarla.

Para la profesional, ese deseo de adquirir sin control alguno es una clara señal de problemas emocionales o alteraciones psicológicas, tales como el trastorno de ansiedad y depresión.

Desde otra perspectiva psicológica, hay individuos que compran muchas cosas pensando en una imagen que desean llegar a ser y no toman en cuenta sus hábitos actuales. Por suponer, una persona puede comprar una bicicleta para realizar actividad física con la finalidad de mejorar su organismo corporal; sin embargo, no está acostumbrada a ejercitarse.

Para los psicólogos, aquellos que presentan este comportamiento suelen realizar compras compulsivas habitualmente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En ese sentido, se trataría de una compra en vano, pues mantendrá esa bicicleta guardada en un espacio de su hogar hasta que considere la mejor ocasión para usarla, la cual puede pasar mucho más tiempo.

Por su parte, el psicólogo Nahum Montagud Rubio explica en el portal Psicología y Mente que la necesidad de guardar objetos nuevos sin usarlos puede ser una clara evidencia del “efecto dotación”, el cual consiste en que se le atribuyen más valor a las cosas por el simple hecho de poseerlas.

Es como si se tratase de un apego emocional. La persona puede brindarle un valor sentimental a un par de zapatillas que le parecía llamativo, una prenda de alto costo o un artículo que suele identificarse consigo mismo; entonces, tratará de cuidarlo, conservarlo lo mejor posible o mantenerlo cerca de sí mismo.

Pese a ello, no se tiene por qué vincular este hábito a lo negativo. Posiblemente, el individuo es un fanático de la colección u otras cosas positivas. En ese sentido, lo recomendable es acudir a un profesional para obtener una diagnóstico más acertado.

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