Dirigirse a los animales con palabras tiernas es una escena cotidiana en millones de hogares, pero esta práctica suele esconder una realidad más profunda que un simple acto de amor. Los expertos en psicología han revelado que esta forma de comunicación responde a una necesidad emocional, pero existen otros rasgos interesantes. A continuación, te explicaré más detalles al respecto.

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Si tienes una mascota en tu hogar, te identificas totalmente con este comportamiento. En el momento menos esperado, te acercas a tu pequeño engreído y lo tratas como si fuera un pequeño bebé.

Le brindas palabras de cariño con una voz dulce que ocasiona un momento de felicidad entre ambas partes. Se puede interpretar como una muestra de cariño o que forma parte de tu familia, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano considera que dicha actitud revela rasgos interesantes de tu personalidad.

Hay personas que consideran a sus mascotas como parte de su familia. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que hablan cariñosamente a sus mascotas

Si imaginas que este comportamiento suele representar rasgos negativos, no necesariamente es así. Según lo explicado por el sitio CuerpoMente, dicha acción se le denomina como antropomorfismo, una manera de atribuirle cualidades humanas a tu mascota.

Cuando tratas a tu perro, gato u otro animal que cuidas en casa como si fuera un ser humano, estás logrando fortalecer el vínculo entre ambos. Los expertos en psicología coinciden que dicha situación ocurre en personas que experimentan una sensación de soledad.

Dicha comunicación permanente permite que se eleve la confianza de quien lo pone en práctica, se fortalezca su amor propio y consolide el vínculo emocional .

Desde otra perspectiva, el psicólogo Marc Rodríguez explicó a Hola.com que este hábito logra regularizar las emociones de las personas, puesto que se trata de una herramienta eficaz para reducir el estrés y organizar la mente.

Hablar con una mascota es capaz de regularizar las emociones, así lo explican los psicólogos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otros rasgos que caracterizan a estos individuos es que cuentan con una excelente empatía y son completamente auténticos. No solo comprenden sus propios sentimientos, sino que son sensibles y compasivos con los demás; además, les preocupa poco el juicio o la crítica.

Con lo señalado, no significa que has perdido la razón al hablar con un animal; al contrario, demuestras una gran facilidad para congeniar con seres vivos e intentas comprender lo que experimenta cada persona en su día a día.

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