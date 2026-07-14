Hay quienes su forma de comunicarse transmite paz y da gusto escucharlas, pero también están los que parecen no poder controlar la velocidad en la que exponen sus ideas y se vuelve tedioso y hasta confuso poder entenderlas. De seguro te ha pasado que en una reunión de trabajo, exposición o charla con tus amigos te ha costado prestarle atención al 100% a alguien o captar todo lo que dijo porque simplemente habla muy rápido. La psicología se encargó de analizar el perfil de estas personas y lo que significa o revela de su personalidad. Aquí te detallo lo que exponen los expertos para que comprendas mejor a quienes están a tu alrededor o puedas saber por fin por qué no puedes pronunciar frases despacio o tener un tono de voz más calmado.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que no disfrutan de los abrazos

¿Qué significa que una persona hable muy rápido en sus conversaciones?

Hablar muy rápido suele reflejar una alta actividad mental, donde el cerebro procesa información y pensamientos más rápido de lo que la boca puede articularlos. En la psicología, este rasgo se asocia comúnmente con personalidades activas y apasionadas, pero también puede ser un mecanismo de defensa ante inseguridades o ansiedad.

“La velocidad al hablar no es solo una forma de expresarse, es una pista de cómo funciona nuestro mundo interno”, explicó a la revista ‘Hola!’ la psicóloga Violeta Acedo Herrera (@violetaacedo.psicologia), autora del libro La familia que habitamos (2026).

Algunas personas procesan los pensamientos a gran velocidad. (Foto: Alex Green / Pexels)

Según la experta, hablar muy rápido también suele “estar relacionado con un ritmo mental elevado, porque son personas que procesan mucha información a la vez y sienten la necesidad de expresarla con la misma rapidez (…) A nivel psicológico, este patrón se asocia con perfiles activos, con alta energía mental o que tienden a la anticipación”.

Un punto importante que también destaca la psicóloga es que a veces esa rapidez tiene que ver con la exigencia interna: “También puede aparecer en personas con mayor autoexigencia, donde hay una cierta prisa interna por hacerlo todo bien, no perder el hilo, resolver las cosas lo antes posible. Es como ir haciendo un check in mental”.

Hablar rápido suele estar relacionado con un ritmo mental elevado. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Por qué una persona habla muy rápido

La psicóloga Violeta Acedo Herrera destaca que “el ritmo del habla está directamente relacionado con la activación del sistema nervioso. Cuanto más activados estamos, más rápido hablamos (…) En momentos de nervios, entusiasmo o euforia, incluso personas que suelen hablar despacio pueden acelerar su forma de expresarse y de gesticular”.

Si nos referimos a rasgos que caracterizan a quienes hablan más rápido de la cuenta, pues los expertos destacan que “suelen tener un pensamiento ágil, tendencia a adelantarse a lo que viene, podemos incluso llamarlo ansiedad anticipadora y, en muchos casos, una mayor intensidad emocional”, algo que no sucede en quienes hablan más despacio porque “suelen procesar con más calma, reflexionar antes de expresarse, de reaccionar, de tomar decisiones y transmitir una mayor sensación de estabilidad”.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí