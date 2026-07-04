Así como hay algunos que deciden levantarse e irse sin despedirse de nadie, también están los que solo hablan de ellos mismos o temas negativos, haciendo que la conversación se vuelva egocéntrica y monótona. Durante una reunión social podemos encontrar distintos tipos de hombres y mujeres que disfrutan al máximo de estar rodeados de amigos y eso se nota a simple vista; sin embargo, también están los que no se sienten a gusto en el lugar y hasta evitan opinar o responder preguntas. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunas personas hablan poco en las fiestas o salidas y qué significa esto. Desde ya te adelanto que los expertos coinciden en que no tiene que ver con la timidez, sino con un procesamiento distinto de la información que van recibiendo. Aquí te cuento los detalles.

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¿Qué significa para la psicología que las personas hablen poco en las reuniones sociales?

La psicología indica que las personas que hablan poco en grupos no siempre son tímidas. Frecuentemente, son introvertidas o personas altamente sensibles (PAS), lo que significa que poseen un estilo de procesamiento de información más profundo y reflexivo. Antes de hablar, analizan el contexto y prefieren escuchar en lugar de dominar la conversación.

Para Susan Cain, autora del libro ‘Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking’, el silencio no debe confundirse con la timidez ya que implica miedo al juicio ajeno, mientras que una persona introvertida puede quedarse callada en una reunión no porque tenga miedo a hablar, sino porque su cerebro está procesando lo que se está diciendo a un nivel de profundidad que no deja espacio para responder de forma inmediata.

Por su parte, la psicóloga Elaine Aron, de la Universidad Estatal de Nueva York, explicó que cuando esta persona escucha algo en una conversación, no genera una réplica instantánea, más bien está conectando lo que oye con conocimiento previo, evaluando implicaciones y buscando contradicciones.

Estas personas están procesando información y prestando atención de forma más profunda que los que hablan mucho. (Foto: fauxels / Pexels)

¿Qué influye para que las personas hablen poco en las reuniones sociales?

Los expertos detallan algunos factores psicológicos que están presentes en estos casos:

Procesamiento profundo: su mente trabaja a gran velocidad analizando el lenguaje no verbal, el ambiente y las conexiones lógicas antes de emitir un juicio, lo que puede causarles mayor fatiga mental.

su mente trabaja a gran velocidad analizando el lenguaje no verbal, el ambiente y las conexiones lógicas antes de emitir un juicio, lo que puede causarles mayor fatiga mental. Selectividad: frecuentemente, prefieren la calidad sobre la cantidad y tienden a evitar las conversaciones superficiales.

frecuentemente, prefieren la calidad sobre la cantidad y tienden a evitar las conversaciones superficiales. Timidez o fobia social: en algunos casos, el poco uso de la palabra responde a una inseguridad, miedo a la evaluación externa o ansiedad social.

en algunos casos, el poco uso de la palabra responde a una inseguridad, miedo a la evaluación externa o ansiedad social. Diferencias neurológicas en la recompensa: el sistema de recompensa basado en dopamina en el cerebro varía; mientras algunos necesitan estimulación externa (hablar mucho), otros obtienen mayor satisfacción de la reflexión interna.

Mientras la conversación sigue avanzando, esa persona está dándole vueltas a lo que se ha dicho, intentando entender bien el contexto. (Foto: fauxels / Pexels)

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