Un acto tan cotidiano y sencillo como acomodar las sábanas al despertar revela detalles interesantes sobre nuestro bienestar emocional. Diversos especialistas en psicología señalan que este hábito no solo se trata de mantener el dormitorio ordenado; es una herramienta que ayuda a tener el control de día, pero existen más datos al respecto. Para conocerlos, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

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Seguramente pensarás que todas las personas del mundo tienen la costumbre bien marcada de tender su cama cuando se despiertan, pero la realidad es distinta. Solo una parte no le agrada visualizar sus sábanas destendidas y se toman el tiempo para ordenarlas correctamente.

A primera impresión, se deduce que dicho individuo es disciplinado o no tolera la desorganización, pero los expertos en la ciencia que analiza el comportamiento humano han obtenido resultados interesantes tras realizar estudios sobre este acto.

Los expertos en psicología han realizado distintos estudios sobre este hábito. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre la persona que tiende su cama cada mañana

Los psicólogos conductuales explican que este hábito revela distintos rasgos de aquellos que lo ponen en práctica. En primer lugar, este tipo de personas se caracterizan por ser bien comprometidas y organizadas en cada responsabilidad que tienen en su día a día.

Desde otra perspectiva, la psicóloga Siyana Mincheva señaló al medio Doctolib que quienes acostumbran a tender su cama tienen la intención de tomar las riendas del día cuando despiertan; es decir, pretenden iniciar su jornada de la mejor forma.

Se trata de un pequeño logro que incentiva a estas personas a seguir cumpliendo los objetivos menores que se han trazado durante el día, otorgándoles un mayor sentido control que posteriormente consiguen aplicar a otras actividades.

Otros estudios psicológicos precisan que hacer la cama diariamente demuestra una clara capacidad para mantener compromisos a largo plazo; es decir, no desisten con facilidad ante la adversidad. Asimismo, tienden a priorizar tanto su bienestar personal como la de quienes los rodean.

Aquellos que acostumbran a hacer su cama cada mañana pretenden comenzar de mejor forma su jornada. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Obtienen un sueño reparador

Más allá de sus efectos psicológicos, mantener una cama ordena favorece directamente al descanso, así lo explica National Sleep Foundation tras realizar un estudio al respecto; se demostró que quienes tienden sus sábanas y frazadas elevan un 19% sus posibilidades de tener una noche reparadora .

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