¿Sabías que nuestro cuerpo habla mucho más de lo que expresamos con palabras? Los expertos en psicología coinciden en que inclinar el torso hacia adelante al conversar sentados tiene un significado más que interesante. ¿Qué dice esta ciencia al respecto? ¿Suele ser positivo o negativo? Todos los detalles podrás conocerlos en los siguientes párrafos.

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Cada vez que mantenemos un diálogo con otra persona, solemos hacer gestos o posturas con cada parte de nuestro cuerpo. Habitualmente, doblamos las piernas a la altura de los tobillos o rodillas, cruzamos los brazos, entre otras acciones.

Por increíble que parezca, la manera en que nos sentamos al conversar acostumbra a revelar rasgos de la personalidad, y el gesto de inclinarse hacia adelante es un claro ejemplo de este comportamiento.

Se trata de una postura corporal que suele revelar más de lo que imaginas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que inclinan el cuerpo mientras conversan sentados

Con total certeza, los psicólogos precisan que esta postura corporal al momento de entablar un diálogo revela que quien lo pone en práctica siente interés por lo que se está conversando. Es decir, muestra total compromiso de lo que se está expresando.

Otro rasgo llamativo de quienes inclinan el cuerpo hacia adelante cuando conversan sentados es que ponen en práctica la escucha activa; es decir presta total atención a lo que expresa la otra parte, así lo explica el psicólogo Jonathan García Allen al portal Psicología y Mente .

“No es oír a la otra persona, sino a estar totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo intenta comunicar y asegurarnos de que sabe que no pierde el tiempo hablando con nosotros”, añadió el profesional citado.

Para los psicólogos, esta postura revela que siente interés por la conversación que se está entablando. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Asimismo, otras fuentes psicológicas indican que dicho gesto suele aparecer cuando la persona se siente segura y cómoda durante el transcurso de una conversación. Por lo tanto, se puede detectar con mayor frecuencia en charlas con el círculo cercano.

Xavier Molina, psicólogo social, también brindó una perspectiva a tomar en cuenta: si esta postura corporal demuestra un interés genuino durante una charla, esto contribuye a que el vínculo se fortalezca más, ya que se transmiten emociones positivas.

Eso sí, los expertos aclaran que inclinar el cuerpo mientras conversamos sentados no define necesariamente un interés por la conversación, ya que puede variar según el contexto y puede reflejar curiosidad, atracción o enfado.

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