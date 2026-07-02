En la actualidad, una gran cantidad de personas siente una gran incomodidad cuando otras les brindan indicaciones. Habitualmente, esta actitud se interpreta como rebeldía, pero la psicología tiene una perspectiva diferente. No solo se trata de un intento de proteger la propia identidad, ya que existen otros rasgos más profundos. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Seguramente has experimentado esta situación; tu jefe a cargo o un compañero que está liderando un trabajo grupal de estudios te manda a realizar distintos quehaceres. En ese momento, sientes un gran fastidio, pues consideras que tus capacidades no solo se ajustan a seguir órdenes.

En un primer momento, se puede interpretar como una actitud arrogante o mostrar poca tolerancia a trabajar equipo, pero distintos estudios del comportamiento humano han revelado resultados interesantes sobre este comportamiento.

Esta incomodidad también se puede evidenciar en los estudiantes cuando realizan trabajos grupales. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué dice la psicología sobre la persona que le molesta seguir órdenes

El portal La Mente es Maravillosa explica que dicho comportamiento demuestra que la persona tiene el deseo de demostrar independencia y autonomía ante los demás. En términos simples, anhela tener libertad de tomar sus propias decisiones.

Entonces, cuando terceros llegan a imponer sus mandatos, se activa una reacción interna de incomodidad que podría ocasionar que el individuo manifieste una queja, aunque en ciertos casos prefiere callar y guardar la molestia. Se trata de una manera de autoprotección y autodefensa.

Esta práctica se le conoce como reactancia psicológica, que consiste en la reacción emocional y motivacional de defensa que surge cuando un ser humano siente que su libertad de elección está siendo restringida, así lo explica PubMed Central .

Este tipo de personas intentan demostrar que sus capacidades van más allá de recibir órdenes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otros estudios precisan que sentir molestia ante las órdenes evidencia un rechazo a la autoridad debido a vivencias negativas; un claro ejemplo puede ser cuando los padres han sido muy autoritarios o los jefes no mostraron suficiente empatía.

Es así que, al recibir una indicación, el cuerpo y la menta reconocen dicha situación como una amenaza, aunque el contexto no necesariamente sea negativo. Por lo tanto, esa reacción proviene de las experiencias malas del pasado.

Ahora, algunos expertos en esta ciencia coinciden que los individuos con rasgos independientes, perfeccionistas y dominantes podrían mostrar resistencia a acatar instrucciones. La tendencia se intensificaría si consideran que poseen un método más efectivo para ejecutar las tareas.

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