Hay diversas características o acciones que hacen tanto hombres como mujeres que reflejan que están muy seguros de sí mismos; sin embargo, el hablar más fuerte durante una discusión o cuando quieres dejar en claro un punto de vista, no siempre representa más poder o tener la razón. De seguro te ha tocado lidiar compañeros o un jefe que solo se dedica a gritar o que no dejan de expresarse con frases fuertes y que están lastimando a otros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué significa que una persona levante la voz cuando quiere expresar sus ideas?. La psicología se encargó de analizar qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que se trata de una necesidad de sentirse escuchado, pero eso no es todo. Aquí te lo cuento al detalle.

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¿Qué significa que una persona siempre levante la voz al hablar?

Los cambios bruscos en el tono de voz al hablar han sido materia de investigación para los psicólogos, ya que esto forma parte de la comunicación no verbal y da pistas de las contradicciones internas de toda persona, de sus emociones o estados mentales.

Estudios cognitivos (como los realizados por investigadores de la Universidad Estatal de Washington) indican que las personas que hablan fuerte son percibidas como más seguras o dominantes. Esto hace que la audiencia asuma que tienen la razón, independientemente de la veracidad de sus argumentos.

Para los expertos, estas alzas súbitas están relacionadas con emociones intensas, como la ira, la vergüenza, el miedo o la ansiedad y, en casos extremos, hasta se vincula con la mentira. En muchos casos es un mecanismo complejo de defensa, validación o adaptación.

Desde el punto de vista de la psicología, este comportamiento reiterativo puede tener más de una posible explicación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Además, diversos estudios en neurociencia y psicología del comportamiento, indican que gritar en medio de una discusión no es solamente una muestra de enojo, sino una respuesta del sistema nervioso ante un estado de amenaza percibida, que muchas veces se activa incluso sin que exista un peligro real. Aquí la parte racional del cerebro, el córtex prefrontal, queda parcialmente “desconectada” y toma el control el sistema límbico, más impulsivo. El resultado se presenta en levantar la voz, a veces sin intención real de herir, pero sí como un intento de “supervivencia emocional”.

Eso no es todo, pues muchas personas elevan la voz no solo por agresividad o molestia, sino porque sienten que no están siendo escuchadas o comprendidas y el grito es esa herramienta para recuperar el control.

¿Por qué se habla alto y qué dice de una persona?

Hablar alto puede tener distintos motivos detrás, y no siempre son los más evidentes. A simple vista se puede creer que la persona representa seguridad, pero no es así, los expertos coinciden en que es una señal de no sentirse escuchado, que han crecido en hogares desestructurados, familias caóticas o ambientes ruidosos.

Aquí vale indicar que, en muchos casos, el estrés y la ansiedad pueden influir en el tono de voz, pero si esto se vuelve un hábito y costumbre en todo momento, el diagnóstico varía.

Algunas teorías sugieren que hablar alto puede ser una forma de compensar la timidez o una necesidad de destacar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué representa un tono de voz alto

El tono de voz que usamos para comunicarnos dice mucho de nosotros. Así lo demuestra el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación sobre locución e imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona. En sus investigaciones se determinó que un tono de voz muy grave transmite una sensación sombría y que una voz firme y segura, nos hace pensar que quien nos habla es importante o distinguido. Aquí algunos detalles de lo que representa el tono de voz alto:

Señal de incapacidad para escuchar y controlar las emociones.

Necesidad de atención, compensar la timidez o destacar en un entorno ruidoso.

Ansiedad o nerviosismo en situaciones sociales.

Falta de conciencia porque algunas personas no notan que están hablando en volumen alto.

Emociones intensas que llevan a subir el volumen al hablar.

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