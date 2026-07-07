Hay quienes en lugar de dejar todo para el final, van avanzando mientras el aderezo se está haciendo o las papas fritas están dorándose. Y es que cada vez son más las personas que limpian la encimera o lavan todos los utensilios usados mientras están cocinando. Aunque para muchos estas tareas los pueden hacer distraerse y termina quemando la preparación, hay otros que no pueden respirar tranquilos si es que lo hacen porque de esta forma regulan el estrés. Es por eso que la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que los hombres y mujeres que lo realizan también tienen una alta capacidad de planificación. Aquí los detalles que te interesarán saber para entender mejor tu forma de actuar o la de algún miembro de tu familia.

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¿Qué significa para la psicología que una persona limpie mientras cocina?

La psicología asocia limpiar mientras se cocina con una alta capacidad de planificación, regulación del estrés y pensamiento pragmático. En lugar de dejar todo para el momento en que el almuerzo o la cena ya están listos, estas personas integran ambas tareas, gestionando mejor su energía para evitar la sobrecarga mental que provoca un entorno caótico.

Los expertos también recalcan que estas personas rara vez esperan la motivación para actuar y no permiten que el desorden crezca para así quitar un poco de caos y regular su sistema nervioso, ya que no pueden controlar todo lo que pasa, pero sí limpiar una sartén antes de que sea más complicado quitarle la grasa.

De esta manera, la limpieza deja de percibirse como una tarea pesada y pasa a integrarse de forma natural en la rutina. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué rasgos comparten las personas que limpian mientras cocinan?

Los expertos señalan que quienes adoptan este hábito suelen compartir varios rasgos comportamentales que están relacionados con la organización y la gestión del estrés:

Orientación al futuro: piensan en su “yo futuro”, prefiriendo hacer un pequeño esfuerzo ahora para garantizarse comodidad y descanso después de comer.

piensan en su “yo futuro”, prefiriendo hacer un pequeño esfuerzo ahora para garantizarse comodidad y descanso después de comer. Manejo del estrés: un entorno visualmente ordenado reduce la sobrecarga cognitiva, lo que ayuda a calmar la mente y mantener el control emocional.

un entorno visualmente ordenado reduce la sobrecarga cognitiva, lo que ayuda a calmar la mente y mantener el control emocional. Control de impulsos: evitan la procrastinación al no dejar que las tareas se acumulen y se sienten más cómodos con ambientes estructurados.

Algunos especialistas señalan que limpiar mientras se cocina implica priorizar la comodidad posterior frente a la facilidad inmediata. (Foto: Daka / Pexels) / OLGKVLK

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