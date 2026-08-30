¿Alguna vez has llenado una tienda virtual de productos sin comprar nada? No eres el único que lo ha realizado. En ese caso, los expertos en psicología coinciden que esta práctica tan común puede significar una búsqueda de bienestar emocional, aunque existe más respuestas al respecto. Para que las descubras, te invito a leer lo que revela esta ciencia al respecto.

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Una gran cantidad de personas presenta esta costumbre: ingresa a una tienda virtual favorita, revisa los distintos artículos y comienza a seleccionar para que los mantenga en el carrito de compras. Sin embargo, no ejecuta la compra en dicho momento, por lo que queda en el olvido.

En ese sentido, los especialistas en salud mental han realizado estudios para comprender por qué hay individuos que llenan el carrito online y no realizan la transacción, obteniendo resultados interesantes.

Estas personas tienen la costumbre de elegir distintos productos, pero solo quedan almacenados en el carrito virtual. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que llenan su carrito online, pero no compran nada

En un primer momento, se puede interpretar que la persona se arrepintió de ejecutar la compra debido a que el costo fue elevado o que existen prioridades más importantes. Si bien la percepción es válida, los psicólogos tienen una respuesta distinta.

Para Scott Bea, psicólogo clínico de la Clínica Cleveland, explica que puede tratarse de una terapia psicológica para muchas personas, pues permite que quienes lo ponen en práctica estén enganchadas a lo que ofrecen estas tiendas virtuales, provocando que se sientan bien emocionalmente.

Aunque parezca increíble, este proceso tiene efectos positivos, ya que se trata de una experiencia que libera dopamina en la persona, así lo explica Barbara L. Stewart, profesora del desarrollo humano de la Universidad de Houston.

Otros estudios señalan que estos individuos también presentan un buen autocontrol, ya que tienen la capacidad consciente de regular sus propios impulsos, emociones y conductas ante distintos hechos. En este caso, pueden visualizar prendas o artículos llamativos, pero no sienten presión de comprar.

En términos simples, estas personas no piensan en realizar una compra, sino en vivir una experiencia que no implique un gasto económico. En el fondo, lo único que persiguen es disfrutar de un momento de sensaciones positivas.

Para muchas personas, se trata de un proceso que les genera diversión. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / MAZKO VADIM

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