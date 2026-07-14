No solo los momentos tristes hacen que las lágrimas corran por nuestras mejillas, ¿alguna vez no pudiste contenerte cuando tu mejor amiga te contó que estaba embarazada, tu hermana logró el trabajo por el que tanto luchó o tu pareja te pidió matrimonio? Hay muchas situaciones que nos llevan al llanto inmediatamente y no por ser desgarradoras, sino porque representan una máxima felicidad y la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas lloran al recibir buenas noticias o en momentos de alegría y las conclusiones son determinantes. Hoy te explico lo que dicen los expertos quienes dejan en claro que esto no es señal de debilidad sino que representa una gran conexión de quien lo experimenta con sus sentimientos. Aquí te dejo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que las personas lloren en momentos de alegría?

Llorar al recibir una buena noticia o en momentos de alegría es un mecanismo natural de autorregulación emocional. La psicología señala que no se trata de debilidad, sino de una respuesta del sistema nervioso para equilibrar una emoción intensa y liberar la tensión acumulada tras un periodo de estrés, esfuerzo o incertidumbre.

Las personas que experimentan este tipo de llanto suelen poseer una alta inteligencia emocional, mayor resiliencia y una profunda conexión con sus sentimientos. Al desbordarse de alegría, el cerebro interpreta esa energía como una sobrecarga y utiliza las lágrimas para restaurar la estabilidad. Además, este proceso disminuye los niveles de cortisol y ayuda a procesar sentimientos complejos de forma muy saludable.

El llanto de felicidad refleja cómo el cuerpo humano integra emociones positivas y de alta intensidad en una sola reacción. (Foto: kumikomini / iStock)

¿Por qué las personas lloran en momentos de alegría?

Llorar no es solo una emoción, es ciencia, y así lo explica la enfermera española Esther Gómez en su cuenta de Instagram @mienfermerafavorita donde explicó que “realmente llorar es una respuesta humana compleja que combina aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales”. Esto tiene un origen evolutivo de supervivencia porque en los primeros años de vida, el llanto asegura que los cuidadores atiendan las necesidades básicas del bebé. También de vinculación social ya que en los adultos, el llanto fortalece los lazos sociales al comunicar estados emocionales y fomentar la empatía en otros.

Ahí no queda todo, pues también es una adaptación al estrés ya que al liberar sustancias químicas asociadas al estrés, el llanto podría haber evolucionado como una forma de restaurar el equilibrio emocional.

Llorar después de recibir una buena noticia no es solo sinónimo de alegría. (Foto: dragana991 / iStock)

La especialista explica algunos de los factores que influyen en el llanto:

Biológicos: los niveles hormonales (como durante el ciclo menstrual) pueden afectar la propensión a llorar.

Culturales: algunas culturas aceptan el llanto como una forma de expresión, mientras que otras lo reprimen.

Psicológicos: las personas con una mayor capacidad de empatía o aquellas con trastornos del estado de ánimo pueden llorar más fácilmente.

“En resumen, lloramos porque es una forma multifacética de responder al estrés, procesar emociones intensas y fortalecer los vínculos sociales. Aunque las lágrimas emocionales pueden parecer vulnerabilidad, desde una perspectiva evolutiva y neuroquímica, son una herramienta poderosa para la salud emocional y las interacciones humanas. Es como si nuestras lágrimas fueran un lenguaje universal que todos entendemos”, agregó Esther Gómez.

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