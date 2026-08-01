A todos nos puede pasar que nos acordamos de una escena trágica de la serie que estamos viendo o que es un día especial porque se cumple un año más de la muerte de un familiar cercano y es inevitable que algunas lágrimas puedan caer por las mejillas; sin embargo, también están quienes no pueden lidiar con sus emociones y terminan rompiendo en llanto frente a la computadora o antes de entrar a una reunión con su jefe. En esa línea, la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas lloran mientras trabajan y no tiene nada que ver con falta de profesionalismo. Los expertos coinciden en que es una señal de acumulación de estrés. Aquí te dejo más detalles para que comprendas mejor a tu compañero o sepas qué es lo que te sucede y te hace sentir extraño.

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¿Qué significa para la psicología que alguien llore mientras trabaja?

La psicología indica que llorar mientras trabajas no significa que seas poco profesional, sino que tu cuerpo y tu mente están liberando una acumulación de estrés, presión o angustia.

Desde ReachLink explican que llorar en el trabajo es una señal neurológica precisa de estrés que se produce cuando la sobrecarga crónica de cortisol merma la capacidad de regulación emocional del cerebro. Esas lágrimas transportan, literalmente, las hormonas del estrés que tu cuerpo está expulsando. Además, revelan información valiosa sobre tu fase de agotamiento, y qué hacer al respecto.

Y es que tu sistema nervioso está ejecutando una respuesta precisa y biológicamente programada ante una carga de presión que ya no puede contener.

Suele aparecer por exigencias del día a día, tratos injustos, malos entendidos con compañeros o la falta de valoración. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Qué revelan las lágrimas en la oficina

Alarma biológica: es una respuesta natural del sistema nervioso cuando la sobrecarga de estrés supera el límite que puedes aguantar.

es una respuesta natural del sistema nervioso cuando la sobrecarga de estrés supera el límite que puedes aguantar. Liberación de tensión: el llanto expulsa hormonas acumuladas, ayudando a que el cuerpo se relaje tras un momento de mucha rabia o impotencia.

el llanto expulsa hormonas acumuladas, ayudando a que el cuerpo se relaje tras un momento de mucha rabia o impotencia. Sobrecarga y frustración: suele aparecer por exigencias del día a día, tratos injustos, malos entendidos con compañeros o la falta de valoración.

suele aparecer por exigencias del día a día, tratos injustos, malos entendidos con compañeros o la falta de valoración. Demuestra compromiso: llorar también muestra que algo te importa de verdad y que tienes una gran profundidad emocional, no debilidad.

Trata de ser amable contigo mismo y acepta que el llanto fue una reacción necesaria de tu cuerpo para canalizar el momento. (Foto: Anna Shvets / Pexels)

Cómo entender y manejar el llorar mientras trabajas

Los expertos aconsejan que lo primero es no culparte y tratar de ser amable contigo mismo y aceptar que el llanto fue una reacción necesaria de tu cuerpo para canalizar el momento.

También es importante buscar la causa real y preguntarte qué te llevó a ese límite para poder atender el problema de raíz. Por último, evita reprimirlo por miedo, ya que guardar todo lo que sientes solo convierte la tristeza en ansiedad o dolores físicos a largo plazo.

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