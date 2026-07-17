De seguro te ha pasado alguna vez que estás tranquilo trabajando y de pronto empiezas a balancear el pie o tu pareja no pude dejar de realizar movimientos circulares con el suyo mientras están teniendo una conversación importante. Este comportamiento está motivado por distintas causas en cada individuo, pero hay características que se repiten en la mayoría. Y es que la psicología se encargó de analizar por qué las personas mueven la pierna constantemente y los expertos llegaron a la conclusión de que esto se da en plena búsqueda de liberar energía acumulada y estrés. Aquí te doy más detalles que te pueden interesar.

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¿Qué significa que las personas muevan la pierna constantemente?

La psicología indica que mover la pierna constantemente es una manifestación de nerviosismo motor, una vía de escape inconsciente para liberar energía acumulada, estrés o sobrecarga mental. También se utiliza como un mecanismo físico para mejorar la concentración y mantener el cerebro alerta durante situaciones monótonas.

Mover la pierna constantemente mientras uno está sentado es un gesto que, aunque parece trivial, podría estar revelando mucho más de lo que se imagina. (Foto: Lacheev / iStock)

¿Por qué las personas mueven la pierna constantemente?

El hábito de mover el pie de forma constante, ya sea balanceándolo, golpeándolo en el suelo o realizando pequeños movimientos circulares es un gesto común en las personas que se da por diversos motivos:

Gestión del estrés y la ansiedad: ante una situación tensa o incómoda, el cuerpo experimenta una estimulación cerebral que no logra gestionar mentalmente, canalizándola a través del movimiento.

ante una situación tensa o incómoda, el cuerpo experimenta una estimulación cerebral que no logra gestionar mentalmente, canalizándola a través del movimiento. Hiperactividad y aburrimiento: es común en personas con alta necesidad de movimiento o durante el aburrimiento, ayudando a despejar la mente.

es común en personas con alta necesidad de movimiento o durante el aburrimiento, ayudando a despejar la mente. Trastornos neurológicos (Síndrome de Piernas Inquietas): si el movimiento es incontrolable y va acompañado de sensaciones molestas (como hormigueo o tirantez) que se alivian al moverse, podría tratarse de esta afección.

si el movimiento es incontrolable y va acompañado de sensaciones molestas (como hormigueo o tirantez) que se alivian al moverse, podría tratarse de esta afección. Acatisia: es una necesidad incontrolable de moverse que en ocasiones ocurre como efecto secundario de medicamentos, especialmente antipsicóticos.

El temblor de piernas suele ser consecuencia de la ansiedad o el aburrimiento. (Foto: miodrag ignjatovic / iStock)

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