¿Sueles mover las piernas de manera incesante cuando estás sentado(a) en una reunión o estudiando? Quizás consideraste que se trata de un gesto de impaciencia, pero no necesariamente signifique eso. Los expertos en psicología coinciden que este movimiento tiene un significado que es necesario prestar atención. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.

Te comentaré que este movimiento puede interpretarse desde un hábito sin sentido hasta un signo que es necesario prestar atención. Por esa razón, es importante saber identificar en qué contextos y con qué frecuencia se realiza esta práctica.

Se trata de un acto involuntario realizado por miles de personas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que mueven las piernas al estar sentadas

Los psicólogos de Reach Link consideran que existen distintos factores por los cuales un hombre o una mujer realizan este movimiento cada vez que están sentados. Como primer punto, el aburrimiento ocasionaría esta reacción, ya que el cuerpo no está recibiendo los estímulos necesarios.

Entonces, cuando “tiemblas” las piernas, estás aliviando una parte de la tensión que se acumula mientras estás posicionado en una silla, un asiento o en un sofá.

Otra razón que desencadena este movimiento involuntario es la concentración. Seguramente cuando estás realizando una actividad o tarea de suma importancia, comienzas a movilizar inconscientemente tus extremidades inferiores.

Cuando realizas esta acción repetitiva, te permitiría que asimiles correctamente la información que estás aprendiendo o tengas un mejor desempeño en la actividad que estás desarrollando.

El portal citado también explica que este patrón puede relacionarse a una técnica de liberación de energía nerviosa o ansiedad. Esto puede presentarse durante una reunión o cita de suma importancia, donde no permitirías que los nervios dominen tu interior.

“El temblor de piernas suele interpretarse como una expresión aceptable de ansiedad. Gritar o derretirse suelen ser socialmente inaceptable en la sala de espera de un hospital”, se lee.

Una persona que está concentrada mientras está sentada puede realizar este gesto para asimilar nueva información, según los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué estrategias son ideales para reducir el temblor de piernas

Si eres una persona que no puede controlar el movimiento involuntario de piernas al estar sentada, puedes aplicar las siguientes técnicas recomendadas por los profesionales de salud mental:

Comienza a escribir en tu bloc de notas.

Toma una hoja y comienza a dibujar lo que desees.

Mastica un chicle.

Juega con un pequeño juguete que tengas en casa.

Lo recomendable es que realices acciones que mantengan a tu cerebro concentrado y te permitan despejarte de esa sensación de movimiento repetitivo. En caso te cueste lograrlo, es necesario acudir a un psicólogo.

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