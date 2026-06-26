Mover las manos al hablar es un hábito que la mayoría suele confundir con el nerviosismo o falta de seguridad; sin embargo, la psicología revela una realidad muy diferente. Lejos de ser un defecto, esta ciencia demuestra que este hábito impulsa al cerebro para una mejor exposición ante los demás, pero existen más detalles al respecto. Para conocerlos, sigue leyendo esta nota informativa.

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Toda persona en algún momento ha realizado el acto de movilizar las manos cuando está explicando sobre un tema en particular, ya sea durante una exposición o mientras dialoga con su círculo cercano.

Estos movimientos actúan como un respaldo del lenguaje hablado, sirviendo como un complemento corporal cuando el hombre o la mujer experimenta dificultades para encontrar los términos adecuados o buscan estructurar un pensamiento complicado; sin embargo, la psicología tiene otra perspectiva.

Comunicarse usando las manos permite que la persona tenga una mejor fluidez con lo que desea expresar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre mover las manos frecuentemente al hablar

Esta práctica se remonta hace millones de años. Según la doctora Gillian Forester, psicóloga evolutiva y del desarrollo de la escuela Birkbeck, explica a BBC que los seres humanos se han caracterizado siempre por ser “criaturas muy gestuales” .

Esto significa que, si un individuo no puede comunicarse mediante el habla, tiene la opción de transmitir sus mensajes mediante expresiones gestuales o corporales utilizando las manos y será entendido por la otra parte.

Por su parte, el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro Humano señala que quienes suelen utilizar gestos al momento de hablar se caracterizan por ser mejores comunicadores y generan empatía en cuestión de segundos.

Las personas que ponen en práctica este hábito se caracterizan por ser buenos comunicadores. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otros estudios indican que los movimientos constantes de manos al hablar están vinculados a emociones intensas o ansiedad social, aunque estudios de la doctora Susan Goldin-Meadow , investigadora de la Universidad de Chicago, precisan que funcionan como una herramienta para liberar tensión mental y agilizar el pensamiento.

En el plano laboral, esta conducta suele tener opiniones divididas por los psicólogos que laboran en las empresas, ya que mientras algunos lo califican como un reflejo de confianza, otros lo asocian con la impulsividad, pero la interpretación final varía según las reglas internas y la cultura de cada compañía.

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