Mientras hay quienes demuestran efusivamente su cariño y consideración y están siempre dispuestas al contacto físico o los besos en la mejilla, también están aquellos que no se siente cómodos y evitan a como de lugar que otros se acerquen demasiado. Teniendo en cuenta que algunas personas no disfrutan de los abrazos, la psicología se encargó de analizar qué significa esto y por qué cada vez más hombres o mujeres los esquivan. Los expertos coinciden en que no es por desinterés o falta de cariño, sino porque gozan de mayor sensibilidad a los estímulos físicos y hay componentes de la infancia que se hacen presentes. Aquí te cuento más detalles.

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Qué significa que una personas no disfrute de los abrazos

La psicología explica que rechazar los abrazos no equivale a falta de cariño, sino a una preferencia de espacio personal, estilos de apego o sensibilidades. Las causas incluyen infancias con escaso contacto físico, apegos evitativos que evitan la vulnerabilidad, o incluso la necesidad de límites estrictos.

Suzanne Degges-White, profesora de la Universidad de Northern Illinois, explicó que esto se relaciona directamente a las primeras experiencias que recibe una persona en su infancia. Es decir, si tus padres te daban abrazos, no tendrás problemas en recibir o dar alguno; caso contrario, habrá ciertas complicaciones.

No se trata de personas “frías” y “distantes”, sino que hay razones más complejas detrás de no disfrutar un abrazo. (Foto: AntonioGuillem / iStock)

Los expertos en psicología también hablan de un estilo de apego evitativo y quienes lo desarrollan suelen sentirse incómodos ante la excesiva cercanía física y emocional, prefiriendo la independencia y el control sobre sus límites. En estos casos, evitar un abrazo no implica rechazo hacia el otro, sino una forma de autorregulación frente a situaciones que perciben como invasivas.

Aquí también entra a tallar la sensibilidad sensorial y trauma, ya que en algunos casos el contacto físico resulta abrumador por una hipersensibilidad táctil o, en situaciones más complejas, puede actuar como un detonante que recuerda experiencias pasadas de invasión al espacio personal.

Se relaciona la incomodidad frente a los abrazos con la falta de afecto durante la infancia, aunque también puede haber otros factores. (Foto: Photodjo / iStock)

¿Por qué algunas personas se incomodan con los abrazos?

Si bien el abrazo suele asociarse con cercanía, confianza y contención, cada persona construye su vínculo con el contacto físico a parte de su propia historia donde la crianza juega un papel clave.

La psicóloga y terapeuta de parejas Yelissa Chabra explicó en su cuenta de redes sociales que desde que nacemos, sentimos la necesidad de ser queridos y recibir gestos de cariño por parte de nuestros padres. “La ausencia de alguno de estos elementos nos puede llevar a experimentar carencia afectiva y consecuentemente, sentimos rechazo a los abrazos”, dijo tal como detallan desde La Vanguardia para enfatiza que el dar y recibir afecto forma parte de la estabilidad emocional y física tanto de niños, adolescentes y personas de edad avanzada, siendo necesario en todas las etapas de nuestra vida.⠀ ⠀

Y es que el contacto físico tiene efectos positivos comprobados y un abrazo puede contribuir a reducir el estrés, no todas las personas están dispuestas a recibir o dar uno. Es aquí donde los expertos recomiendan respetar los límites individuales y nunca forzar el contacto físico porque puede resultar contraproducente y afectar los vínculos.

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