Aquí no importa si la relación de pareja es buena y pasan por un momento extraordinario, hay quienes sienten una gran incomodidad al compartir la cama y eso se nota. Mientras algunos disfrutan de pasar la noche abrazados o rozando sus piernas, también hay muchos que no lo toleran. La psicología se encargó de analizar qué significa que algunas personas no puedan dormir acompañadas. Los expertos explicaron por qué se da esto y qué caracteriza a quienes prefieren no compartir sábanas y tener su propio espacio, siendo lo que más destaca una alta sensibilidad a los estímulos externos que termina ocasionando que se levanten varias veces y no tengan un descanso reparador.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que responden con frases cortas ante cualquier pregunta

¿Qué dice la psicología de las personas que no pueden dormir acompañadas?

La psicología indica que no poder dormir acompañado es completamente normal y a menudo refleja una alta sensibilidad a los estímulos externos. En lugar de un problema emocional, suele ser una necesidad fisiológica de espacio, control y regulación de la temperatura. Muchas personas experimentan microdespertares por los movimientos de su pareja, lo que reduce la calidad del sueño.

La ciencia desmitifica la idea de que compartir cama sea obligatorio para una relación sana. De hecho, expertos en sueño respaldan el “divorcio del sueño” (dormir en camas o habitaciones separadas) para mejorar el descanso y, por ende, el estado de ánimo. Y es que dormir acompañado hace que la temperatura corporal y la sensación de calor aumenten, haciendo que no todos la pasen bien.

No poder dormir con tu pareja es un problema muy común que suele deberse a incompatibilidades físicas y no a falta de amor. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)

¿Por qué algunas personas no pueden dormir acompañadas?

Los expertos destacan características marcadas:

Hipersensibilidad: las personas con un sueño más ligero son más vulnerables a los ronquidos, el calor corporal o los movimientos de la otra persona, interrumpiendo sus ciclos de descanso.

las personas con un sueño más ligero son más vulnerables a los ronquidos, el calor corporal o los movimientos de la otra persona, interrumpiendo sus ciclos de descanso. Independencia: puede reflejar una alta necesidad de control sobre el entorno para lograr una relajación profunda.

puede reflejar una alta necesidad de control sobre el entorno para lograr una relajación profunda. Adaptabilidad: a veces simplemente se trata de un hábito físico, ya que el cuerpo se acostumbra a una cantidad específica de espacio y confort.

a veces simplemente se trata de un hábito físico, ya que el cuerpo se acostumbra a una cantidad específica de espacio y confort. Regulación de conflictos: un mal descanso incrementa la reactividad emocional; por lo tanto, dormir bien permite a las personas ser más empáticas y manejar mejor los problemas durante el día.

Especialistas en sueño advierten que compartir la cama no siempre significa dormir mejor. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí