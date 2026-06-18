Así como para algunos una disculpa se vuelve una respuesta automática, incluso en situaciones donde nada grave sucedió o no hay necesidad y esconden inseguridad y culpa, y otros buscan culpar a quienes están a su alrededor y les cuesta pronunciar un “me equivoqué” porque afrontan profundos miedos, también es común toparse con personas que no reconocen sus errores y mucho menos los admiten, buscando siempre a quién darle la responsabilidad. Frente a esto, los expertos en psicología coinciden en que estos individuos tienen un ego frágil y protegen su autoestima. Aquí los principales rasgos que comparten y la explicación de por qué les cuesta tanto asumir.

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¿Qué dice la psicología de las personas que no reconocen sus errores?

El poeta Alexander Pope es conocido por un proverbio en especial: “Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”. Sin embargo, actualmente vemos que cada vez más personas han adoptado un patrón de comportamiento que los hace incapaces de admitir un fallo, por más que haya evidencias claras.

Un estudio realizado en la Universidad Estatal de Ohio por los psicólogos Roy Lewick y Leah Polin arrojó que a menudo resulta más probable que nos pidan disculpas por algo determinado a que se admita con valentía y claridad la existencia de un error o un agravio. Es por eso que seguro escuchas con más facilidad un “perdona si esto te ha molestado” a un “es cierto, me he equivocado, he cometido un error”.

Por su parte, la psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó en ‘Cuerpomente’ que existe algo llamado “sesgo autocomplaciente” y que es habitual en perfiles narcisistas que hace que se vea la realidad alterada en cierta medida. Entonces, da pie a que las personas piensen que “si algo sale bien, es por su talento. Pero si fracasa, busca excusas externas”.

Frente a esto, expertos han analizado en más de una ocasión qué hay detrás de este comportamiento y coinciden en que las personas que no reconocen sus errores suelen proteger su autoestima mediante mecanismos de defensa. Esta actitud esconde un ego frágil o miedo a la vulnerabilidad, llevándoles a culpar a su entorno en lugar de enfrentar el estrés provocado por la contradicción de sus actos.

Esta actitud esconde un ego frágil o miedo a la vulnerabilidad, llevándoles a culpar a su entorno en lugar de enfrentar el estrés provocado por la contradicción de sus actos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué hay detrás de una persona que no reconoce sus errores?

La psicóloga Martín Enjuto recalca que detrás de este hábito hay motivos que suelen encontrarse en la infancia. “Por ejemplo, si una persona crece en un ambiente en el que no ha aprendido a gestionar sus emociones o ha recibido críticas muy duras, es posible que haya desarrollado estas formas de protegerse emocionalmente”.

Generalmente se les llama soberbias, narcisistas, irresponsables o negacionistas y entre las razones principales de esta conducta, los expertos destacan:

Disonancia cognitiva: el cerebro experimenta malestar al chocar una creencia arraigada (como “soy una persona competente”) con una evidencia de fallo. El mecanismo inconsciente es negar el error para evitar la incomodidad.

el cerebro experimenta malestar al chocar una creencia arraigada (como “soy una persona competente”) con una evidencia de fallo. El mecanismo inconsciente es negar el error para evitar la incomodidad. Miedo a la vulnerabilidad: reconocer un fallo se percibe erróneamente como una señal de debilidad o falta de valor personal.

reconocer un fallo se percibe erróneamente como una señal de debilidad o falta de valor personal. Proyección y narcisismo: para mantener una imagen idealizada, desplazan la culpa hacia los demás. Esto suele ir acompañado de una falta de empatía y rigidez cognitiva.

para mantener una imagen idealizada, desplazan la culpa hacia los demás. Esto suele ir acompañado de una falta de empatía y rigidez cognitiva. Sesgo de confirmación: el cerebro filtra la realidad para aceptar solo la información que valida que siempre tienen la razón.

Que alguien se muestre incapaz de reconocer sus errores y te eche la culpa de todo es exasperante. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cómo actuar con alguien que no reconoce sus errores?

Los expertos aconsejan enfocarte en mantener límites claros, no asumir culpas injustas y comunicarte con hechos en lugar de opiniones. Recuerda que no puedes obligar a la otra persona a cambiar, por lo que tu prioridad debe ser proteger tu tranquilidad.

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