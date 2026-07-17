Para muchas personas, un toque inesperado en las puertas de sus casas suele generar mucha incomodidad, hasta el punto de analizar si realmente sería lo ideal atender a quien se encuentra al otro lado. Socialmente se puede malinterpretar este rechazo, pero los expertos en psicología tiene una respuesta distinta sobre este comportamiento. ¿Qué dice esta ciencia? Conoce la respuesta en los siguientes párrafos.

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Repentinamente, estás en tu hogar acostado(a) sobre tu sofá disfrutando de un momento a solas; sin embargo, escuchas el timbre o unos pequeños toques en la puerta de tu hogar. Lo ideal sería atender de buena forma, pero en tu interior sientes una profunda incomodidad.

Esta actitud ha causado interés en los especialistas de psicología, quienes no dudaron en realizar estudios al respecto para saber qué tipo de personalidad presenta aquel que tiene esta actitud.

Hay personas que, a pesar de no querer recibir visitas, son capaces de atender, pero mostrando una actitud fingida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que no toleran recibir visitas inesperadas

Distintos estudios coinciden que quienes acostumbran a sentir incomodidad ante una visita inesperada en su hogar se caracterizan principalmente por ser introvertidos. No se tiene que confundir con la timidez, pues son conceptos totalmente diferentes.

Un artículo de Psychology Today lo define como aquellos que no rechazan a los demás ni sufren de soledad. En términos simples, tienen facilidad para comunicarse, pero no les agrada relacionarse con muchas personas a la vez.

Entonces, suelen tener pocas amistades, ya que prefieren pasar gran parte de su tiempo a solas y experimentan la felicidad. Por lo tanto, al recibir una visita inesperada en su hogar sienten una molestia moderada.

La psicología considera que estas personas se caracterizan principalmente por ser introvertidas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Otras investigaciones en salud mental también precisan que esta práctica se trata de una forma de protegerse emocionalmente. Para la psiquiatra Marian Rojas Estapé, hay personas que consideran su hogar como un santuario, donde pueden recargar energía.

Esta situación suele darse cuando el individuo ha pasado por situaciones desgastadoras y se refugia en su hogar, pero surge la incomodidad al presenciar que alguien toque su puerta inesperadamente.

También se puede deducir que quien presenta este comportamiento está bajo un cuadro de estrés acumulado. En lugar de estar en contacto con los demás o realizar actividad física para desfogar ese malestar, intentan mantenerse en sus hogares y no ser fastidiados.

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