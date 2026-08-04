En un mundo donde las personas suelen compartir lo que hacen diariamente en sus redes sociales, hay individuos que toman la decisión de mantener el perfil en silencio. Posiblemente consideres que se trate de alguien reservado; sin embargo, la psicología explica que la falta de publicaciones es un fiel reflejo de sólida seguridad personal, pero no es lo único. Si pretendes descubrir qué rasgos caracterizan a este tipo de seres humanos, sigue leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: quienes escriben con mala letra tienen el pensamiento acelerado y no lo hacen por desinterés

Quizás tú te identifiques con este tipo de perfil digital: mantienes una cuenta activa, visualizas los contenidos publicados, pero no tienes la intención de subir alguna fotografía o lo que estás sintiendo en ese momento; es como que no tienes la necesidad de realizarlo.

Existe la probabilidad de que tu círculo cercano haya considerado que eres aburrido o no tienes una vida activa, pero no toman en cuenta lo que revela la ciencia que estudia el comportamiento humano, destacando puntos interesantes en estas personalidades.

De acuerdo con el portal IPSIA Psicología , las personas identificadas bajo el perfil de zero posting sobresalen por guiarse bajo sus propios principios, lo que refleja una notable madurez en su comportamiento dentro del entorno digital.

No tienen la necesidad de validación por parte de otros usuarios; les importa poco si tienen muchos seguidores o likes, ya que ellos son conscientes de lo que valen, aportan a la sociedad y quiénes forman parte de su círculo cercano.

En una entrevista otorgada a CuerpoMente , la psicóloga Olga Albaladejo también destaca distintas características de estos usuarios acostumbrados a no publicar contenido digital, tales como mejor toma de decisiones, proteger su intimidad, establecer límites y, lo más importante, usar conscientemente las redes sociales.

La psicología que estas personas suelen respetarse a sí mismas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Algunos serían más sensibles

Aunque los zero posting presentan un perfil interesante, existen ciertos casos que cuentan con puntos negativos que no son fáciles de percibir en una primera impresión. Para Albaladejo, estas personas destacan por contar con una mayor sensibilidad emocional.

Para darte un ejemplo, algunos individuos tienen muchas dudas al momento de subir una historia o publicar una foto, pues analizan constantemente qué pensarán los demás si realizan dicha acción; piensan que serán criticados o recibirán burlas por el contenido que suben a sus perfiles.

No solo sería en el plano digital, ya que esto también puede ocurrir con cualquier acción que pretenden realizar en público, tal como brindar una opinión, conversar con otras personas o tomar una decisión importante.

Hay casos de personas que no publican contenido por temor a recibir malos comentarios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Lo negativo de usar constantemente redes sociales

En caso seas una persona que acostumbra a usar redes sociales de manera constante, podrías generar sentimientos de adicción, ansiedad, depresión, aislamiento y FOMO (miedo a perderse algo), así lo explica HelpGuide.org respaldados por varios estudios psicológicos.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .