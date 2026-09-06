Aunque parezca increíble, existen personas que suelen pedir disculpas si consideran que están hablando de más en una conversación. A primera vista, se puede interpretar como un gesto de educación, pero los expertos en psicología tiene una perspectiva distinta sobre este comportamiento. Para descubrir qué dice la ciencia, sigue leyendo este artículo informativo.

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Cuando se comete un error, solemos pedir disculpas y lo habitual es que la otra parte ceda. Esa es una situación normal; sin embargo, hay personas que suelen solicitar perdón en situaciones que no ameritan, tal como hablar demasiado.

Posiblemente tengas la duda de por qué existe este tipo de comportamiento. En ese caso, los expertos en psicología han realizado investigaciones para llegar una conclusión, lo cual te interesará conocer.

Puede parecer un acto de cortesía, pero la psicología no apoya esa perspectiva. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que piden perdón por hablar demasiado

Los especialistas en salud mental consideran que es necesario prestar atención a este tipo de conducta, ya que no suele revelar cosas positivas. En ese sentido, el psicólogo clínico Santiago Rivas indica que la persona que pide siempre perdón por cualquier situación tiene la necesidad de ser aceptado por los demás.

Esta acción surge como una respuesta aprendida del hombre o la mujer en su etapa de niñez para evitar cualquier tipo de malentendido o anticiparse a un rechazo. Para el profesional, estas personas crecieron en ambientes donde las quejas o los errores cometidos derivaban a un castigo.

Por su parte, el portal Selia considera que los individuos que presentan esta actitud cuentan con distintos rasgos psicológicos, tales como baja autoestima, buscan la perfección constante, se critican fuertemente y tienen miedo al juicio.

Lo alarmante es que pedir disculpas por hablar de más suele impactar notoriamente en la seguridad de uno mismo, ya que su confianza se va deteriorando y suelen verse como “frágiles”. Además, habrá gente que se podrá aprovechar de dicho comportamiento.

Los psicólogos revelan que este comportamiento revela baja autoestima y ansiedad social. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué estrategias aplicar para cambiar este comportamiento

En realidad, solicitar disculpas no tiene por qué verse malo; lo ideal es reconocer los errores, pero en situaciones donde hemos cometido algún daño y no por hablar de más. En ese sentido, los especialistas realizan la siguiente recomendación:

Intenta redefinir la disculpa.

Toma conciencia sobre la disculpa que estás ofreciendo.

Reemplaza las disculpas por una gratitud.

Trabaja tu autoestima con la ayuda de un profesional.

Intenta establecer límites con las personas.

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